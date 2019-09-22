Başkan Ölçek'ten CHP sekreterine cevap

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, CHP İlçe Sekreteri Onur Öztürk'ün kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi.



CHP'de doğrular ortaya çıktıkça ne yapacaklarını şaşıran yöneticilere bir yenisinin dana eklendiğini ifade eden AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, bu sefer de cevap verme hakkını İlçe Başkanı yerine İlçe Sekreteri Onur Öztürk'den yana kullandıklarını söyledi. Başkan Ölçek, "İlk olarak CHP'de benim muhatabım ilçe başkanı, il başkanı, belediye başkanı ve milletvekilleridir. Ancak cevap vermeye korkan ilçe başkanı bu topa girmeyerek ilçe sekreterine bu görevi vermiş. Öztürk kendince bana coğrafya dersi vermeye çalışmış, ama şunu iyi bilsin ki benim uzmanlık alanı derslerim coğrafya ve matematiktir. Bakın genel başkanınız bile doğruları çekinmeden söylerken siz hala neyi, neden saklıyorsunuz da inatla olmayan bir şeyi halka olmuş gibi lanse ediyorsunuz. Her platformda söylüyorum. Yine söylemeye devam edeceğim. Kirazlıdağ bir diğer adı, Balaban tepe bölgesinde devam eden çalışmaların marka değerlerimize kesinlikle ve kesinlikle hiçbir zararı olmayacaktır. Ezine peynirimiz de, Bayramiç beyazımız da Türkiye ve dünyada ses getirmeye devam edecektir. Sizlerin bu anlaşılmaz tutumunuza bir tane STK temsilcisi bunlar doğru diyor dememektedir. O sivil toplum kuruluşlarında sizlerin de üyeleriniz vardır. Ne Bayramiç, ne Çanakkale Ziraat Odaları sizlerin değimiyle bu yok oluşu ne onaylamıştır ne de turizmciler ve borsamız buna onay vermiştir. Bu kadar oda ve temsilciler bunun böyle olmadığını söylediği halde inatla ve ısrarla hala algı operasyonu yapmaya devam etmenizi halkımızda artık değerlendirmektedir. Yeniden buradan sesleniyorum. Ey CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sizin doğruları bildiğinizi biliyorum ve inatla yanlış algı oluşturmaya çalışan örgütlerinize gerekli ikazı yapmanızı istiyorum. Sizleri gerçek Kazdağlarını gezmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



Kazdağları'nın arkasına sığındıklarını, halkın beklentilerine karşılık vermediklerini belirten Ölçek, "Seçimlerde 1. parti oldum diyerek yan gelip yatmak yerine artık yılan hikayesine dönen belediye binasının bitirin ve belediyeyi artık otel köşelerinden kurtarın. Kent içinde boğulan trafik sorununa bir çözüm bulun. Halk sizden bunları bekliyor. AK Parti iktidarımız her seçim birinci parti oluyor ve yaptıkları ile ülke gündemine oturuyor. Siz belediye binasını bitirene kadar biz dev köprümüzün ayaklarını gün yüzüne çıkardık ve çalışmalar 24 saat esaslı devam ediyor. Ancak sizin binanızdan bir tane bile çekiç sesi çıkmıyor. Artık halkımız ve bizler bunları görmek istiyoruz" dedi. - ÇANAKKALE