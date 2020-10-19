Başkan Özcan: "Demokrasimizin temel taşlarından biri de muhtarlarımızdır" - Son Dakika

Başkan Özcan: "Demokrasimizin temel taşlarından biri de muhtarlarımızdır"

19.10.2020 12:55

Başkan Özcan: "Demokrasimizin temel taşlarından biri de muhtarlarımızdır" Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk koyma törenine katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Demokrasimizin temel taşlarından biri de muhtarlarımızdır" diye konuştu.

Başkan Özcan: "Demokrasimizin temel taşlarından biri de muhtarlarımızdır"

AYDIN - Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk koyma törenine katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Demokrasimizin temel taşlarından biri de muhtarlarımızdır" diye konuştu.

Nazilli'de Muhtarlar Günü dolayısıyla çelenk koyma töreni düzenlendi. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, Baro Temsilcisi Emel Şahin, meclis üyeleri, dernek ve STK temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Pandemi sürecinde mahalle muhtarlarının büyük sorumluluk üstlendiğini kaydeden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Demokrasimizin temelindeki önemli kurumlardan biri olan muhtarlık, mahalle ve köylerimizin ihtiyaçlarının karşısında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Köy Kanunu, Cumhuriyetimizin kalkınma döneminde köyün alt yapısı ve ihtiyaçlarının karşılanmasında ve kırsal kalkınmada önemli konulardan bir tanesi olmuştur. Bugün de muhtarlarımız aynı görevi hassasiyetle yürütmektedir. Hem yapmış oldukları görevlerinden dolayı hem de Muhtarlar Günü vesilesiyle tüm muhtarlarımızı kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Muhtarlarımızın yapmış oldukları hizmetlere büyük önem veriyoruz. Bu memlekete hep birlikte hizmet etmek için yola çıktık. İnşallah Nazillimize en güzel hizmetleri hep birlikte kazandıracağız. Demokrasimizin temel taşlarından olan muhtarlarımızın gününü bir kez daha kutluyor, hepsine sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

Vatandaşların talep, problem ve ihtiyaçlarını yetkili makamlara ileterek çözüme ulaştıran en önemli unsurun muhtarlar olduğuna dikkat çeken Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık, "Muhtarlık, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender kanun müesseselerinden biridir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumları ile ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde el birliği ile yarınlarımızı daha yaşanır duruma getirmeliyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anar geride kalan gazilerimize Allah'tan sağlıklar dileriz. Bu vesile ile çok zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geçmesini ve iki devlet bir millet olan kardeş Azerbaycan halkının Bağımsızlık Günü'nü kutlar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Çelenk koyma töreninin ardından 1933 yılında Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olarak seçilen ve 1990 yılında yaşamını yitiren Gül Esin mezarı başında ziyaret edilerek kabrine karanfil bırakıldı.

Başkan Özcan: Demokrasimizin temel taşlarından biri de muhtarlarımızdır
Başkan Özcan: Demokrasimizin temel taşlarından biri de muhtarlarımızdır
Başkan Özcan: Demokrasimizin temel taşlarından biri de muhtarlarımızdır
Başkan Özcan: Demokrasimizin temel taşlarından biri de muhtarlarımızdır
Başkan Özcan: Demokrasimizin temel taşlarından biri de muhtarlarımızdır

Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Çelenk, Muhtar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özcan: 'Demokrasimizin temel taşlarından biri de muhtarlarımızdır' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde 6 kuşaktır vatandaşa hizmet veriyorlar: Muhtarlık mesleğini 75 yıldır babadan oğula devreden aile işleriyle gurur duyuyor Selçuk Şahin F.Bahçe'de göreve başladı mı? Göztepe maçı sonrası dikkat çeken kare Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı
İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması: 1064 noktada uygulaması sona erdi, 34 yerleşim yerinde devam ediyor İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması: 1064 noktada uygulaması sona erdi, 34 yerleşim yerinde devam ediyor         
13:15
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu         
11:39
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Burcu Kıratlı ile ayrılan Sinan Akçıl, başka bir kadından bebek beklediği iddiasını yalanladı Burcu Kıratlı ile ayrılan Sinan Akçıl, başka bir kadından bebek beklediği iddiasını yalanladı         
11:13
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu         
11:07
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur         
09:42
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 13:52:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Özcan: "Demokrasimizin temel taşlarından biri de muhtarlarımızdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei