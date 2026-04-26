Başkan Şahin ulaşım projelerini yerinde inceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent içi ulaşımın en yoğun noktalarından biri olan Fevzi Çakmak Bulvarı ile Kemal Köker Caddesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapılan düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgede önemli bir rahatlama sağlandı.

FEVZİ ÇAKMAK BULVARI’NDA TRAFİK RAHATLADI

Fevzi Çakmak Bulvarı’nda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 25 Aralık Devlet Hastanesi çevresinde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için yol genişletme çalışmaları yapıldı. Daha önce ayrılmış olan 10 metrelik alan yeniden ulaşıma kazandırılırken, iki yeni şerit eklenerek araç akışı hızlandırıldı. Ayrıca oluşturulan yeni otobüs durağı peron alanı sayesinde toplu taşıma araçlarının neden olduğu trafik sıkışıklığı büyük ölçüde giderildi.

KEMAL KÖKER CADDESİ’NDE MODERN ALTYAPI

Kemal Köker Caddesi’nde ise altyapı çalışmalarıyla önemli bir dönüşüm sağlandı. Bölgede bulunan enerji nakil hatları yer altına alınarak daha güvenli ve modern bir sistem oluşturuldu. GASKİ ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar sonucunda, uzun yıllar hizmet verecek altyapı yatırımları hayata geçirildi.

BAŞKAN ŞAHİN: “KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA BÜYÜK SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ”

İncelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Fatma Şahin, yapılan çalışmaların şehir trafiğine büyük katkı sağladığını belirterek, küçük dokunuşlarla büyük sorunların çözülebileceğini ifade etti. Şahin, özellikle hastane çevresinde oluşturulan yeni yol düzenlemesinin acil durumlar için büyük kolaylık sağladığını vurguladı.

KATILIMCI BELEDİYECİLİK VURGUSU

Başkan Şahin, çalışmaların planlanmasında muhtarlar ve esnafla sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek katılımcı belediyecilik anlayışına dikkat çekti. Vatandaşların görüşleri doğrultusunda şekillenen projelerin daha verimli sonuçlar verdiğini ifade eden Şahin, şehir içi ulaşımın güçlendirilmesi için benzer çalışmaların süreceğini söyledi.

Haber: Mehmet Güngördü