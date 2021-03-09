Başkan Sandal: "Türk kadınının gücü her şeyi başarmaya yeter" - Son Dakika

Başkan Sandal: "Türk kadınının gücü her şeyi başarmaya yeter"

09.03.2021 10:09
Başkan Sandal:

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Hayatın her alanında kadınların olmasını cumhuriyetin teminatı olarak görüyoruz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Hayatın her alanında kadınların olmasını cumhuriyetin teminatı olarak görüyoruz. Türk kadınının gücü her şeyi başarmaya yeter. Kadınlarımızın her anlamda yanındayız ve belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve eşi Aylin Sandal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Bayraklı Belediyesinin kadın meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, CHP Bayraklı Kadın Kolları Başkanı Suna Karabağ, CHP Bayraklı ilçe örgütünün kadın yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi.

Bayraklı Belediyesi Teras Kafe'de düzenlenen etkinlikte kadının emeğine vurgu yapılmasının bu özel günü daha anlamlı kılacağını ifade eden Başkan Sandal, "Biz meclis üyelerimizi belirlerken, ilk 10 sıraya kadın meclis üyelerimizi yazdık; çünkü Burası Smyrna. Amazon kenti, kadınların kenti. Kadın muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, ilçe başkanımız, bürokratlarımız var. Bu bizim mutluluğumuz. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Emek vurgusu

Sandal, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü bir tekstil atölyesinde başlayan ve kadının çalışma hayatına entegrasyonuyla ilgili olan süreç olarak anlamazsak doğru anlamamış oluruz. Bu nedenle kadınlar gününde emek vurgusu yapmak son derece önemli. Kadınlarımızın hayatın her alanında olmasını, iş dünyasında, siyasette olmasını cumhuriyetin teminatı olarak kabul ediyoruz. Kadınlarımızı aciz göstererek bu mücadele yürümez. Türk kadının gücü kendi kudretiyle istedikleri noktaya gelmeye yeterli bir güçtür. Bir deprem atlattık. Bakın, iki kadın muhtarımız burada. Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerimizin muhtarları. Burada muhtarlarımız devrim oluşturdu. Deprem sürecinde gece-gündüz sahada vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere günlerce toplumun derdiyle ilgili sokaktalardı. 'Kadınım çıkamıyorum, farklı sıkıntılarımız var, yoruldum' diyebilirlerdi; ama onlar her zaman sahadaydı. Onlara bir kez daha emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Sandal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınları yaşamın göbeğine, siyasetin, işin, sanatın, kültürün, yaşamın odağına almak lazım. Bu da ancak kadının kendi iradesiyle gerçekleşebilir. Kimseyi iterek bir yere getirme şansınız yok. Kadınlarımız milletvekili mi olmak istiyor? Gece-gündüz çalışmaları gerekiyor. Mahalle mahalle, sokak sokak, köy köy gezin ziyaret edin çalışın emek verin; ama bu mücadele yeterince kadın aday gösterilmiyor noktasında kilitlenirse bence bu kadınlar adına negatif bir algı olur. Biz Nene Hatun'u, Gördesli Fatma'yı biliyoruz. Kadın mücadelesinde yer tutan milli mücadeleye katılan kadınlarımızı biliyoruz. Kadın pilotlarımızı, kadın bilim insanlarımızı biliyoruz. Bunların tamamı bir mücadelenin ürünü. Bu mücadele içindeki kadınlarımızın her anlamda yanında olduğumuzu, belediye olarak da üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Pandemi, sel ve deprem felaketleriyle birçok projemizi ötelemek zorunda kaldık; ancak artık bu saatten sonra asli görevlerimize daha fazla ağırlık vereceğiz. Bu anlamda sizlerden tek isteğimiz, yapıcı eleştirilerle, özveriyle mücadele edin. Büyüyerek mücadele etmek istiyoruz, yok ederek değil. Hep birlikte bundan sonra da alanlarda mücadelenin içinde olmayı diliyoruz."

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş da, 8 Mart'ın bir kutlamadan ziyade kadın haklarının, kadının siyasal ve sosyal yaşamda eşit haklarla mücadele etmesinin bir anma günü olduğunu hatırlattı.

Öte yandan, Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda pilates kurslarına katılan kadınlar, spor yapmak için merkeze geldiklerinde sürprizle karşılaştı. Kursiyerleri kapıda karşılayan eğitmenler, günün anısına karanfil takdim ederek, Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı. - İZMİR

Başkan Sandal: Türk kadınının gücü her şeyi başarmaya yeter
Başkan Sandal: Türk kadınının gücü her şeyi başarmaya yeter
Başkan Sandal: Türk kadınının gücü her şeyi başarmaya yeter
Başkan Sandal: Türk kadınının gücü her şeyi başarmaya yeter

Bayraklı, Emekçi, Türk, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sandal: 'Türk kadınının gücü her şeyi başarmaya yeter' - Son Dakika


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