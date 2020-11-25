Başkan Say'dan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Öğretmenlerin gençliğin, geleceğin ve Türkiye'nin umutları ile ideallerinin tam ortasında yer aldığını ifade eden Başkan İsmail Say, "Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Milletlerin ve medeniyetlerin birbirleri ile kıyasıya bir yarış içerisinde olduğu günümüzde; toplumumuz için kuşkusuz en önemli vazife eğitim öğretimin baş aktörleri olan öğretmenlerindir. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz; 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözüne hayat veren kadim medeniyetimizin önemli bir temsilcisidirler. Milletimizin geleceğini imar ve inşa ile görevli olan başta şehit öğretmenlerimizi ve aramızdan ayrılanları rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bütün öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle bütün eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi. - VAN