Başkan Seçer: "Vatandaşlarımıza karşı vicdanım rahat" - Son Dakika

Başkan Seçer: "Vatandaşlarımıza karşı vicdanım rahat"

27.11.2020 11:12
Başkan Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, planladıkları yatırımların Mersin'e artı değer katacağını belirterek, meclis üyelerinin siyasi değil, Mersin'in ortak paydasını düşünerek karar vermesi gerektiğini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, planladıkları yatırımların Mersin'e artı değer katacağını belirterek, meclis üyelerinin siyasi değil, Mersin'in ortak paydasını düşünerek karar vermesi gerektiğini söyledi. Seçer, "Benim Allah katında da hukuk karşısında da bana destek verip, beni başkan seçen hangi görüşten olursa olsun vatandaşlarımızın karşısında vicdanım rahat" dedi.

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının üçüncü birleşiminde yatırımları anlattı. Planladıkları yatırımları vatandaşların da meclis üyelerinin de takip edip, denetlemesi gerektiğini belirten Seçer, "Biz de 'borçlanma aldık, borçlanma almadık, şu oldu, bu oldu' hiç bir kılıfa, gerekçeye sığınmayacağız. Biz bunları gerçekleştireceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Biz bunları gerçekleştirirken, biz kavramı içerisinde meclisin de olması gerekiyor; burada alınan kararların siyasi olmaması lazım. Doğruysa, memleket adına doğru işler yapılıyorsa, başkan iyi işler yapıyorsa, Başkan parayı akılcı kullanıyorsa, israf etmiyorsa herkes destek olmalı. O zaman Mersin kazanır" diye konuştu.

"Talep edilen yol ve caddeleri imkanlarımızı sonuna kadar kullanıp yapmak istiyoruz"

Seçer, köprü ve katlı kavşak projelerini de içeren üst yapı çalışmalarının maliyetinin 77 milyon 319 bin lira olduğunu belirterek, 2021 yılında Yol Bakım Onarım Dairesi tarafından yapılacak olan tüm imalat ve hizmet alımlarının maliyetinin 423 milyon 800 bin lira olacağını anlattı. Vatandaşların talepleri doğrultusunda cadde ve yolların yapımı konusunda hangi kurumun alanında olduğuna bakmaksızın imkanlar dahilinde çalışma yürütebileceklerini ifade eden Seçer, "Bu merkezde ana caddelerimizdir, üreticilerimizin kullandığı yollardır, arazi yollarıdır, bize aittir, değildir, toplumumuzun bizden talep ettiği yollar, caddeler. Bize ait olsun, olmasın imkanlarımızı sonuna kadar kullanıp yapmak istiyoruz. 2021 yılı da bu açıdan önemli olacak. 139 yeni araç aldık. Bunların önemli bir kısmı teslim edildi. Diğer kalanı da peyderpey bize teslim ediliyor. Bunun içerisinde greyder, silindir, robot yama makinesi, kamyon, ne arasanız var. Hem kendi yol ve asfalt dairemiz hem de bazı bölgelerde ihaleler vasıtasıyla yoğun bir çalışma yılı geçirmeyi planladık" ifadelerini kullandı.

"2021 yılı içerisinde Erdemli Halini tamamlamak istiyoruz"

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca 2021 yılı içerisinde yürütülecek çalışmalarla ilgili de bilgi veren Seçer, "Üst yapı çalışmaları, hizmet tesisleri, mezarlıklar, parklar, sosyal tesisler için 20 milyon lira pay ayırdık. Erdemli Halini tamamlayacağız. Başkanın da yardımını alarak mutabakatı sağladık. Aralık ayı başında Erdemli alt meclisinden 15 dönümlük bir alan var bize devredilmesi gereken, onun devrini yaptıktan sonra hiçbir engelimiz yok. Revize projemiz de tamamlandı. Sadece şu anda meclis kararını bekliyoruz. Gelir gelmez ihaleye çıkacağız ve çok kısa bir süre içerisinde 2021 yılı içerisinde Erdemli Halini tamamlamak istiyoruz" dedi.

"Üst yapı çalışmalarının bize yatırım maliyeti 440 milyon lira"

İmar alanında yapılacak çalışmaların detaylarını meclis üyeleri ile paylaşan Seçer, şunları söyledi:

"Toroslar'da toplu taşıma yerleşkesi işimiz 2021 yıl içinde de devam edecek. Karamancılar Konağının ilk etap çalışmalarını bitirdik. Şu anda restorasyona gideceğiz. 25 milyon liralık bir restorasyon işi olacak. Muhtarlık binalarının yapımına başlayacağız. Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İşhanını boşaltacağız, çünkü afet riski altında olan binalar. Boşalttıktan sonra da orayı bir kent meydanı haline getirmek istiyoruz. Yani yeni bir bina çalışmamız olmayacak. Buradaki birimlerimizi taşıyacağımız yerleşkeler arıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Macit Özcan Spor Kompleksinde belirli bir bölüm. Bunun için de 8 milyon liralık bir bina revizyon ve onarım bedeli ayırdık. Tarsus'ta bir kültür merkezi çalışmamız var. Projesini bitirdik. Bunun da bedeli yaklaşık olarak 40 milyon lira. Taş Binayı restore edeceğiz. 15 milyon liralık bir yatırım öngörüyoruz. Anamur ve Bozyazı Halleri toplamda 50'şer milyonluk bir yatırım öngörüyoruz. Anamur'dan Tarsus'a kadar bütün ilçelerimizde üst yapı çalışmalarımız devam edecek. Önemlilerinden bir tanesi Erdemli Otogarı işi. 10 milyon liralık bir yatırım olacak. Burada da yerle ilgili bazı sorunlar yaşıyoruz. Her iki belediye bizden önceki dönemlerde mahkemeleşmiş. Tabi bunu çözmeye çalıyoruz. Mahkeme mi çözecek, biz mi çözeceğiz görüşmemiz devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bunu da gerçekleştirmek istiyoruz. Birçok alanda yapacağımız üst yapı çalışmalarının bize yatırım maliyeti 440 milyon lira olacak. Bunun 2020 yılı içerisinde gerçekleştireceğimiz miktarı 170 milyon 700 bin lira olarak planlamış bulunmaktayız."

"3 ilçenin katı atıklarını artık Silifke'ye taşımayacağız"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülecek çalışmalara da değinen Seçer, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı'yı ilgilendiren 200 milyon liralık Entegre Katı Atık Yönetimi Projesine 3 ilçenin belediye başkanlarından destek aldığını belirterek, kendilerine teşekkür etti. Seçer, "Bizim bunu kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştirmemiz mümkün değildi. Ön görüşmelerini yaptığımız JICA kredisiyle yapacağımız bir yatırım olacak. Bunu gerçekleştirdikten sonra artık o bölgenin katı atıklarını Silifke'ye taşımayacağız. Orada depolayacağız, orada elektrik üreteceğiz, orada bertaraf edeceğiz. Bu proje kapsamında Çevre Dairesinin 331 milyon liralık bir yatırımı söz konusu" dedi.

"Vatandaşlarımız karşısında vicdanımız rahat"

Meclis'te alınacak kararlarda siyasi davranılmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Seçer, "Allah yardımcımız olsun diyorum. Çalışalım, kazanalım, vergi verelim. Mersin çalışan, kazanan, vergi veren bir kent. Mersin, Türkiye'nin 5'inci vergi veren kenti. Türkiye'nin toplam vergi tahsilatının yüzde 2'sinin gerçekleştirildiği kent. Her yönden zengin, insanı güzel, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşayan bir kent. Başarısız olmak için hiçbir gerekçemiz olamaz. Biz başarılı olmak zorundayız. Mersin bize güzel insanıyla, toprağıyla, bereketiyle, deniziyle, güneşiyle bu olanağı sunuyor. Biz bu potansiyeli açığa çıkartmak için gecemizi gündüzümüze katmak zorundayız. Bunu da yapıyoruz. Benim Allah katında da hukuk karşısında da ve bana destek verip beni başkan seçen hangi görüşten olursa olsun vatandaşlarımızın karşısında da vicdanım rahat. Sizlerin desteğini aldık bugüne kadar. Zaman zaman anlaşamadığımız konular olabilir. Bundan sonra da olacaktır. Bundan doğal bir şey olamaz. Siyasetin içerisinde bunlar vardır ama sizden ricam şu; bir anlamda kanunlar çerçevesinde, bir anlamda vicdan muhasebesiyle burada alınacak kararların Mersin ortak paydasında siyasi değil, Mersin'i düşünerek verilmesini sizlerden rica ediyorum." - MERSİN

Başkan Seçer: Vatandaşlarımıza karşı vicdanım rahat
Başkan Seçer: Vatandaşlarımıza karşı vicdanım rahat

Vahap Seçer, Erdemli, Yatırım, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Seçer: 'Vatandaşlarımıza karşı vicdanım rahat' - Son Dakika


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