Üye Girişi
Başkan Soyer: Krizleri Aşmanın Tek Yolu Ortak Akıl - Son Dakika

Başkan Soyer: Krizleri Aşmanın Tek Yolu Ortak Akıl

07.07.2021 05:08
Başkan Soyer: Krizleri Aşmanın Tek Yolu Ortak Akıl, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dünya Pandemi Konferansı başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dünya Pandemi Konferansı başladı.

Pandemi sürecinde "Kriz Belediyeciliği" modeliyle önemli kararlar aldıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Krizleri aşmanın tek yolu; ortak akıl, birlikte hareket etmek, işbirliği ve dayanışmadır" dedi. Etkinlik dünya çapında pandemi alanındaki ilk konferans olma özelliğini taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Kriz Belediyeciliği" uygulaması kapsamında pandemiyle mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dünya Pandemi Konferansı başladı. Pandemi alanında dünya çapında ilk olma özelliğini taşıyan konferansta, pandeminin etkileri ve olası salgınlara karşı alınacak önlemler masaya yatırılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği ile Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği işbirliğinde düzenlediği konferans iki gün sürecek.

Kriz Belediyeciliği yerel yönetimlere ilham kaynağı oldu

Konferansın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi ile ilgili Türkiye'de ilk müdahale planını geliştiren kurumlardan biri olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde "Kriz Belediyeciliği" adıyla yeni bir modeli hayata geçirdiklerini ifade eden Soyer, şöyle devam etti: "Kriz Belediyesi yönetim modeli ile belediyemizin finansman, bütçe ve satın alma prosedürleri tamamen kriz dönemine uyarlandı. Tasarruf tedbirleri, pandemi ile ilgili hizmetlerin hızlı ve eksiksiz temini ve benzeri kararlar aldık. Bu dönemin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak için mali ve insan kaynaklarımızı seferber ettik. Bu yönetim anlayışı ülkemizde birçok yerel yönetime de ilham kaynağı oldu. Yaşadığımız tüm krizlerin en temel sonucu şudur; bu krizleri aşmanın tek yolu ortak akıl, birlikte hareket etmek, işbirliği ve dayanışmadır. Küresel ısınmanın etkileri giderek artıyor ve önümüzdeki dönemlerde pek çok afet ve salgınla yaşama ihtimalimiz yüksek. Başta pandemi ve iklim değişikliği olmak üzere tüm bu afetlerle mücadele etmenin en önemli yolu bu kriz dönemlerinden ders çıkarmak, şehirlerimizi doğayla uyumlu bir şekilde yeniden inşa etmek ve dirençli şehirler yaratmaktır. İzmir'de ilk günden itibaren bu vizyonla hareket etmeye başladık. İzmir'i doğaya uyumlu ve dayanıklı bir şehir yapmak için çalışıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı üyesi olarak, vizyonunun merkezine sağlık konusunu yerleştiren İzmir'de bu konferansa ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. "

Çıkardığımız dersler çok önemli

Açılış konuşmasında Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse pandemi süreci ile ilgili bir sunum yaptı. Köse, "BUHASDER'in uzun yıllardır verdiği eğitimin önemi bu pandemide daha iyi anlaşılmış ve Covid-19'dan korunmaya yönelik önemli katkılar sağlamıştır. Önümüzdeki yıllarda da benzer salgınlar olabileceği için Covid-19'dan çıkardığımız dersler çok önemli. Pandemileri bilgiyle önleyebiliriz" dedi. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap ise, "Pandemiler sadece tıbbi süreçler değildir. Son 1, 5 yılda yaşadığımız gibi; bunların yarattığı çok ciddi ekonomik, sosyal, psikolojik boyutları olan süreçler. Sadece tıbbi çözümlerle üstesinden gelinemez. Bu boyutları da hesaba katıp düzenlemeler yaparak üstesinden gelebiliriz ya da etkisini azaltabiliriz" diye konuştu.

İlk oturum "Pandemide Yerel Yönetimler"

Dünya Pandemi Konferansı açılışın ardından "Pandemide Yerel Yönetimler" oturumu ile başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünya bu salgına hazırlıksız yakalandı. Bu durumu bu şekilde algılamak şaşırtıcıydı, çünkü aslında pandemi sürpriz değildi. Umarım dünyamızın yeni normali, bilimin ışığında hümanizm, hoşgörü ve dayanışma ile şekillendirmeyi başarır" dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Ülkemizin turizm başkenti olan Antalya'da da pandeminin ciddi etkilerini yaşadık. Böyle zamanlarda halkımızın güvenerek seçtiği insanlar olarak sorumluluk almak zorundayız: Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız" diye konuştu. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Pandemide halkımızın en az zararla çıkması, pandemiden sonra da kurulacak yeni dünyaya hazırlıklı olmak için büyük bir gayret gösterdik" dedi. Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi Başkanı Juan Fernando Lopez Aguilar, "Virüsle mücadele ederken işleri tekrar rayına oturtmamız gerekiyor. Virüsle mücadelede; bilimden, ilaç endüstrisinden ve Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen stratejiye göre yürütülen aşılama sürecinden faydalanıyoruz" ifadelerini kullandı. Cape Town Toplum Hizmetleri ve Sağlıktan Sorumlu Belediye Komitesi Üyesi Dr. Zahid Badroodien ise "Yerel yönetimler duyarlı olmalı ve herhangi bir tehdidin niteliğine göre hızlı ve uygun şekilde uyum sağlayabilmelidir" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılacağı "İzmir Deklarasyonu" ile kapanacak konferansın videoları İZFAŞ'ın "Digital İzmir Fair" alt yapısıyla İzmirtube üzerinden yayınlanıyor. Konferansla ilgili bilgilere www. izmirwpc. org adresinden ulaşılabilir

Başkan Soyer: Krizleri Aşmanın Tek Yolu Ortak Akıl

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Pandemi, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Soyer: Krizleri Aşmanın Tek Yolu Ortak Akıl - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltılıyor 00:13 Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltılıyor Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti 23:21 Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı 22:33 Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı
Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil 21:21 Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır 18:16 Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük 17:42 Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi 16:38 Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim 15:39 Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın 26 saat süren sorgusu tamamlandı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın 26 saat süren sorgusu tamamlandı         
00:26
Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu         
23:33
Kırmızı mayolu pozuna Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü         
22:44
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu         
22:22
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor         
18:23
Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı         
18:06
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti         
17:11
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Deniz Akkaya, yıllara meydan okuduğu fiziğinin sırrını söyledi Deniz Akkaya, yıllara meydan okuduğu fiziğinin sırrını söyledi         
11:19
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü         
10:22
Genç kadın, polis sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ailesine göndermiş Genç kadın, polis sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ailesine göndermiş         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 05:54:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Soyer: Krizleri Aşmanın Tek Yolu Ortak Akıl - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement