Son Dakika Haberleri: Başkan Tuna Kalkınma Ajansı Toplantısına Katıldı

Başkan Tuna Kalkınma Ajansı Toplantısına Katıldı

2 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Valisi Vasip Şahin'in başkanlığında gerçekleşen Kalkınma Ajansı Aralık ayı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Başkan Tuna Kalkınma Ajansı Toplantısına Katıldı, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Valisi Vasip Şahin'in başkanlığında gerçekleşen Kalkınma Ajansı Aralık ayı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Kalkınma Ajansında yapılan toplantıya Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ODTÜ Teknokent Yönetim AŞ Genel Müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş, Anadolu Turizm İşletmeleri Derneği Onursal Başkanı Seçim Aydın, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ile Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Ali Oflaz da katıldı. Toplantıda Ajansın 2018 yıllık programına göre tamamlanmış olan proje ve etkinliklerin yanı sıra Başkent'te 2019 yılında yapılması planlanan yeni yatırım ve projeler masaya yatırıldı. Kalkınma Ajansı aracılığıyla gerçekleşen çalışmaların yeni yılda da hız kesmeden devam etmesi konusunda görüş birliğine varıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:00 Kaynak: İHA

Ankara Valisi, Mustafa Tuna, Vasip Şahin, Ankara, Güncel
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