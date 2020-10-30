Başkan Yavaş: "Cumhuriyetimize ve Ankara'mıza layık olmaya çalışıyoruz" - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara halkının bir kuruşunu heba etmemeye çalışıyor ve yeni bir Ankara inşa ediyoruz. Cumhuriyetimize ve Ankara'mıza layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

Başkent Ankara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nın açılışıyla coşkulu kutlamalara ev sahipliği yaptı. Çubuk-1 Barajı'nın tarihçesinin anlatıldığı ışıklandırma gösterileri geceye damgasını vururken, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan açılış ilgiyle izlendi. Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan ve yeniden restore edilerek çevre düzenlemesi yapılan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı ile 42 noktanın temel atma ve toplu açılışına ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilleri Adnan Beker ve Yaşar Neslihanoğlu, siyasi parti genel başkan yardımcıları, Ankara milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ile sınırlı sayıda davetlinin katıldığı açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Toplu açılış ve temel atma törenini birlikte gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Yavaş'a teşekkür ederek, "İYİ Parti Genel Başkanı olmanın dışında Meral Akşener olarak ben Mansur başkandan razıyım. İnşallah Ankaralılar da razı olur. Allah da razı olur. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin 14 milyon 616 bin 664 TL harcayarak yenilediği Çubuk 1 Barajı Rekreasyon Alanı içerisinde 4 çeşme, 3 süs havuzu, 219 bin metrekarelik piknik alanı, 736 metre doğa yürüyüş yolu, 520 metre bisiklet yolu ve 2 adet çocuk oyun alanı hizmet verecek. 619 araç kapasiteli otoparkı, 163 piknik masası, 1 market- kafe, 1 kafe ve 1 bistro kafe ile vatandaşların hizmetine açılan Çubuk-1 Barajı Başkentlilerin yeniden uğrak noktası olacak.

Cumhuriyet'in ilanının 97. yılında Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nın açılışını yapan Başkan Yavaş, ayrıca toplam 42 projenin aynı anda temel atma ve toplu açılışlarını da gerçekleştirdi. Açılışı yapılan 27 proje şöyle:

"Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, Sincan OSB Köprülü Kavşağı, Yaşamkent Köprülü Kavşağı, Konutkent Köprülü Kavşağı, Başkent Üniversitesi Köprülü Alt Geçidi, Türk Kızılayı Caddesi 2304. Cadde Köprülü Kavşağı, Türk Kızılayı Caddesi Eski Hava Hastanesi Önü Köprülü Kavşağı, Sincan Yenikent Yolu Köprüsü ve Yol Genişletme Projesi, Bisiklet Yolları, Şule Çet Parkı, Elmadağ İsmet Paşa Parkı, Turkuaz Vadisi Çevre Yenileme Projesi, Gençlik Parkı Kent Konseyi Sanat Merkezi ve Sergi Salonu,, Gençlik Parkı Kent Konseyi Açık Hava Etkinlik Alanı, Kuzey Yıldızı Teknoloji Parkı, Kuzey Yıldızı Ortak Teknoloji Binası, 4 Teknoloji Projesi (Akıllı Durak - Köylere İnternet - Karekod - ABB TV), Özgür Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, Mamak Eserkent Sosyal Konutları, Kızılcahamam Şifa Oteli (Şehit Yakınları ve Gaziler İçin), Gaziler Merkezi, Altındağ Kadınlar ve Gençlik Destek Merkezi, Dışkapı Barınma Evi, Batıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi, Kamil Ocak Mahallesi BELMEK, KISAMER (Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi), EGO 3. Bölge Şube Müdürlüğü Mamak Yerleşkesi."

Temeli atılan 16 proje ise şöyle:

"İvedik- Polatlı Su Hattı Projesi, Ankara Asbestli Borular Yenileme Projesi, Mamak-Gölbaşı Hattı Su Hattı Yenileme Projesi, Hasköy (Fruko) Köprülü Kavşağı Projesi, Ayaş Yolu (Başer) Köprülü Kavşağı Projesi, Türk Kızılayı Caddesi Devamı 5 adet Köprülü Kavşak Projesi, AŞTİ Yenileme Projesi, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park Projesi, Ulus Toptancı Hali Projesi, Ankara Kalesi Aydınlatma Projesi, Roma Tiyatrosu Restorasyon Projesi, Anafartalar Caddesi Cephe ve Sağlıklaştırma Projesi, Dikmen Vadisi Teknoloji Merkezi, Karataş Hayvan Barınağı, 5 İtfaiye Binası ( Akyurt, Nallıhan, Etimesgut, Bağlum, Haymana), Mamak Evsel Katı Atık Toplama İstasyonu." - ANKARA