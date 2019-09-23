Başkan Yavaş'tan ulaşım müjdeleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te hayata geçirecekleri ulaşım reformunu açıkladı. Ulaşım müjdelerini Avrupa Hareketlilik Haftası'nda açıklayan Başkan Yavaş, toplu taşıma araçlarında bisiklet taşımadan metro istasyonlarında ücretsiz otopark uygulamasına, elektrikli bisiklet kiralama hizmetinden bisiklet yoluna kadar birçok projeyi Başkentlilerle paylaştı.



Anıtpark'ta düzenlenen Haluk Levent konserini izleyen Başkan Yavaş, konser öncesi Başkentlilere ulaşım müjdeleri verdi. Konuşmasına Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere Başkentlilerin yoğun katılım sağlaması nedeniyle teşekkür ederek başlayan Başkan Yavaş, şöyle devam etti:



"Öncelikle memnuniyetimi belirtmek isterim. Büyük Ankara Bisiklet Turunu binlerce kişi ile tamamladık. 7'den 70'e bütün Ankaralılar caddeleri mutlulukla, huzurla kullandı. Çağrımıza karşılık veren ve etkinliklere yoğun katılım gösteren bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum."



Başkent'in acil ulaşım reformuna ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Yavaş, "İklim değişikliğinin farkındayız. Ankara'yı artık araba odaklı değil insan odaklı ve çevreci bir şehir haline getirmek istiyoruz" dedi.



Ailelerin yürüyeceği yerlere, bisiklet yollarına, kent bilincini oluşturacak meydanlara ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Başkan Yavaş, "Otobanlardan kurtulmaya, trafik stresinden uzaklaşmaya, daha sağlıklı bir hayat yaşamaya ihtiyacımız var" diye konuştu.



Başkan Yavaş, Başkentin ve Başkentlilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ulaşım müjdelerini şu şekilde sıraladı:



"Ankara'da her yıl yaklaşık 400 hemşehrimiz trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Bu sayıyı alınacak önlemler ve toplu taşımaya teşvik edecek projelerle bu dönem en az yarı yarıya indirmeyi hedefliyoruz



Hava kirliliği sınırı yılda ortalama 250 kez aşılıyor. Bunun en önemli sebebi araç trafiğinin yoğun olması. Biz, ulaşıma bakış açımızla halkımızın sağlığını koruyacağız ve sağlık harcamalarını da azaltacağız



Ankaralı her gün ortalama 36 dakikasını trafikte kaybediyor. Yapacağımız çalışmalarla bu süreyi yüksek oranda düşürüp vakit ve nakit kaybını engellemeyi hedefliyoruz.



Spor yapan bir Ankara'yı inşa edeceğiz. Şehrin bisiklet altyapısının geleceğini şekillendireceğimiz sürdürülebilir ulaşım ana planına başlıyoruz. Hedeflerimizi bu planla takip edeceğiz.



Bisiklet yolu projesinin teknik kısmı üzerine çalışıyoruz. Bir yıl içerisinde Ümitköy'den Tandoğan'a kadar pilot projemizin inşaatını tamamlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 56 kilometre. Bu güzergahtaki karbonmonoksit oranlarını dahi hesaplıyoruz.



Bisiklet yol ağını tüm Ankara'ya yaymak için Dünya Bankası'ndan kredi talebimiz oldu. Kabul edilirse tüm şehri bisiklet yolları ile donatmak istiyoruz



Ankara'da elektrikli bisiklet işleteceğiz. İlk aşamada pilot güzergahta 17 istasyonda 400 bisikletle hizmet vereceğiz



Bisiklet aparatlı EGO otobüslerimiz hizmete girdi. Bir yıl içerisinde toplam 700 otobüsümüzü bisiklet taşımaya uygun hale getireceğiz.



Metro istasyonlarımızın merdivenlerini ve vagonlarını bisiklet taşımaya uygun hale getiriyoruz. Bisikletlerini toplu taşıma araçlarında kullanabileceksiniz. Bu uygulamayı tüm metro hatlarında kullanmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz



Yoğun saatler haricinde katlanabilir bisikletlerinizi otobüslerimizin içinde de taşıyabileceksiniz



Metrolar için 'park et devam et' sistemine geçiyoruz. Şehir merkezine araç sokmamak adına Metro istasyonlarımızda otoparklar yapmaya başlıyoruz. Toplu taşımayla seyahat edecekler bu otoparkları ücretsiz olarak kullanabilecek. Bu otoparkların sayısını sürekli olarak artıracağız."



Yavaş, vatandaşlarla yan yana yürüdü



Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kuğulu Park'tan başlayan Tunalı Hilmi Caddesi'nde devam eden ve Anıtpark'ta sonra eren yürüyüş etkinliğine de katılan Başkan Yavaş'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Cadde boyunca vatandaşları selamlayan Başkan Yavaş'a yürüyüşte; TBMM Meclis Başkan Vekili Levent Gök, Milletvekilleri, AB büyükelçileri, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.



Haluk Levent başkentlileri coşturdu



Anıtpark'ta düzenlenen Haluk Levent konserini vatandaşlarla birlikte izleyen Başkan Yavaş, farkındalık kazandıran bu tür organizasyonlardan vatandaşların son derece mutlu olduğunu söyledi.



Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerini sosyal medya hesapları üzerinden takip ederek, fotoğraf paylaşan ve fotoğrafları en çok beğeni alan vatandaşlara bisiklet hediye etti.Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Haluk Levent verdikleri konserle, Başkentlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. - ANKARA