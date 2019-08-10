Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz Erdek'i ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Yılmaz Erdek'i ziyaret etti

14 dakika önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bayram öncesi Erdek'i ziyaret etti.

Başkan Yılmaz Erdek'i ziyaret etti, System.String[]
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bayram öncesi Erdek'i ziyaret etti. Yılmaz Erdek'te ilk ziyaretini Kaymakam Ekrem Çalık'a yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi Erdek'i ziyaret etti. Yılmaz ve beraberinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Turan, Kaymakam Sayın Ekrem Çalık'a iade-i ziyarette bulunurken, ziyarette ilçenin sorunları ve çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişi gerçekleştirildi. Kaymakamlık ziyareti sona erdikten sonra Yılmaz ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ile birlikte, AK Parti Erdek İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Bir süre partilileriyle görüşen Yılmaz ve beraberindekiler Erdek'in sorunlarını dinlediler. Yılmaz ve beraberindeki heyetin son durağı, Erdek Feribot İskelesi'ne bağlı olarak hizmet verirken geçtiğimiz gün kapatılan yüzer restoranların bulunduğu bölgeye giderek incelemede bulundu. - BALIKESİR
Muhittin Yücel, Balıkesir, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı
Galatasaray'da Mehmet Topal harekatı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı Mesajı Erdoğan'ın bayram mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 13:26:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz Erdek'i ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]