Başkan Yılmaz: Kapıdağ Yarımadası'nın turizm potansiyelini yükselteceğiz - Son Dakika
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Başkan Yılmaz: Kapıdağ Yarımadası'nın turizm potansiyelini yükselteceğiz

14.03.2022 12:29
Başkan Yılmaz: Kapıdağ Yarımadası'nın turizm potansiyelini yükselteceğiz

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hafta sonu ekibiyle Kapıdağ Yarımadası'na giderek çalışmaları yerinde inceledi.

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hafta sonu ekibiyle Kapıdağ Yarımadası'na giderek çalışmaları yerinde inceledi. Erdek'in ilçesinin Karşıyaka, Çakıl, Şahinburgaz, Ballıpınar, Ormanlı, Turan, Narlı, İlhan ve Ocaklar mahallelerini ziyaret eden Yılmaz, sahil şeridi düzenleme çalışmalarıyla Kapıdağ Yarımadası'nın bir yandan turizm potansiyelini yükseltirken bir yandan da bölgenin daha ferah bir alan haline gelmesini sağladıklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bölgede yapılan çalışmaların vatandaşların yüzünü güldürmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Erdek İlçesi'nin Karşıyaka ve İlhan Mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı sahil şeridi düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Yılmaz, hizmetlerin Kapıdağ Yarımadası'ndaki tüm noktalara ulaştırılacağını böylelikle de bölgenin turizm potansiyelinin artacağını aktardı.

Kapıdağ Yarımadası'nda Karşıyaka, Çakıl, Şahinburgaz, Ballıpınar, Ormanlı, Turan, Narlı, İlhan ve Ocaklar Mahallelerine gezen Yılmaz'a AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu, AK Parti Erdek Kadın Kolları Başkanı Bahar Koşan, AK Parti Erdek Gençlik Kolları Başkanı Emre Konçeli, AK Parti Erdek Meclis Üyeleri Yaşar Ceyhun Mırız, Huri Güven, Orhan Narin, Erdek MHP Meclis Üyesi Mehmet Ali Yağcı, Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

SIRADA ŞAHİNBURGAZ VE OCAKLAR VAR

Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Karşıyaka ve İlhan Mahallelerinde peyzaj çalışmalarından kent mobilyalarına, parke ve taş kaplamalarından, aydınlatma, sahil ve meydan düzenlemesine kadar birçok noktaya dokunan ekipler, kısa bir süre sonra Şahinburgaz ve Ocaklar Sahili'nde de sahil düzenlemesi, semt spor sahası, oyun grubu ve spor aletleri kurulumu çalışmalarına başlayacak" dedi.


Başkan Yılmaz: Kapıdağ Yarımadası'nın turizm potansiyelini yükselteceğiz
Başkan Yılmaz: Kapıdağ Yarımadası'nın turizm potansiyelini yükselteceğiz
Başkan Yılmaz: Kapıdağ Yarımadası'nın turizm potansiyelini yükselteceğiz
Başkan Yılmaz: Kapıdağ Yarımadası'nın turizm potansiyelini yükselteceğiz
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Yücel Yılmaz, Balıkesir, Turizm, Erdek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz: Kapıdağ Yarımadası'nın turizm potansiyelini yükselteceğiz - Son Dakika


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