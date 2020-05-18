Başkanlardan 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Başkanlardan 19 Mayıs kutlaması

MERSİN (İHA) – Mersin'de bazı siyasi parti, belediye ve kurum başkanları, yayınladıkları mesajlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladılar.

Başkanlardan 19 Mayıs kutlaması, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de bazı siyasi parti, belediye ve kurum başkanları, yayınladıkları mesajlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladılar.

Ercik: " Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, bağımsızlığımızın müjdecisi olmuştur"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, yayınladığı mesajda, Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin, Türk milleti için bağımsızlığın müjdecisi olduğunu; birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadelenin, cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandığını vurguladı.

19 Mayıs'ın, milli hafıza için çok önemli bir gün olduğunu belirten Ercik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, istiklal mücadelemizin meşalesini tutuşturmak için Samsun'a ayak basmasıyla başlayan bağımsızlık yürüyüşümüz, aziz milletimizin azim ve gayretleriyle hedefine ulaşmış, eşsiz bir mücadele sonunda, istiklal mücadelemiz zaferle sonuçlanmış, cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbali, hiç kuşku yok ki istiklal şuuruyla yetişen gençlerimizin azmi ve gayretiyle muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyor, sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum" dedi.

Başkan Yılmaz: "19 Mayıs, milli uyanışın sembolüdür"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da 19 Mayıs tarihinin kurtuluş mücadelesinin başlangıcı ve esarete karşı bağımsızlığın miladı olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün olan 19 Mayıs 1919 tarihi, zafere giden yolda ülkemiz ve milletimiz adına atılan en önemli adımdır. Milli iradenin ve aziz milletimizin yeniden diriliş günüdür. 101 yıl önce Samsun'a atılan ilk adım; karanlığı dağıtan aydınlığın, yılgınlığı kovan ahlakın, yenilgiyi reddeden aklın, ümitsizliği bitiren kalbin, teslimiyeti elinin tersiyle iten cesaretin hayranlıkla yad edilen simgesidir. Vatan sevgisini tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermeyen Türk Milleti ilelebet payidar kalmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün, egemenliği ve cumhuriyeti gençlere emanet ettiğinin altını çizen Yılmaz, "Çünkü gençlerimiz, ülkemizin ve yarınlarımızın teminatı olduğu gibi hem gücümüz hem umudumuzdur. Ulu önderimiz Atatürk, 19 Mayıs tarihini gençlere armağan ederek onlara olan güvenini ve değerini de göstermiştir. Unutmamalıyız ki, gençlerine güvenen milletler gelecekte var olabilecektir. Atamızın emanetine hep birlikte sahip çıkmak ise boynumuzun borcudur. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan milli mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Başkan Tollu: "Gençlerimizin, Atatürk'ün gösterdiği yolda yetişmeleri en büyük beklentimizdir"

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise Atatürk'ün, 'Bütün ümidim gençliktedir' sözüyle gençliğe verdiği önemin ne denli yüksek olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Atatürk, bütün ümidi olan Gençliğe Hitabesinde, gençliğin ne kadar dikkatli ve özenle yetiştirilmesi gerektiğini vurgulamış, birinci vazifelerinin de Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet müdafaa etmek olduğunu söylemiştir. Türk gençliği, bunun bilincinde yetişmekte olup, bu bilinci de asla kaybetmemelidir. Biz Erdemli Belediyesi olarak, vatanımızın, milletimizin akıbeti olan gençlerimizin milli ve manevi duygularla yetişmesi ve bilim alanında da kendilerini yetiştirmeleri için gayret gösteriyoruz. Yaptığımız her hizmette, geliştirdiğimiz her projede gençlerimizin istifade edebilecekleri hizmetler sunmak için gayret gösteriyoruz. Yüce Gazi Mustafa Kemal'in göstermiş olduğu yolda gençliğimizin yetişmesi ve Türk istiklal ve cumhuriyetini müdafaa edecek bireyler olarak bu millete, bu devlete hizmet etmeleri en büyük beklentimizdir. Kıymetli gençlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

Baro Başkanı Yeşilboğaz: "19 Mayıs ruhu direnmektir"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da 19 Mayıs ruhunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş müjdecisi, milletin yeniden doğuşu olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"19 Mayıs ruhu bağımsızlıktır, cesarettir, yılmamaktır. Emperyalizme karşı savaşmaktır, barış için savaşmaktır. 19 Mayıs ruhu hak, hukuk ve adalet tutkusudur. Her türlü hukuksuzluğa başkaldırmaktır. 19 Mayıs ruhu sevgidir, dayanışmadır. Kişi hak ve özgürlüklerine el uzatanın karşısında, mağdur olanın ise yanında olmaktır. 19 Mayıs ruhu, kadınların ve çocukların ruhunu yaşatabilmektir. 19 Mayıs ruhu çağdaş geleceğe sarılmaktır, haksızlığa uğrayana sarılmaktır, ülkeye sarılmaktır. 19 Mayıs ruhu, direnmektir. 19 Mayıs ruhu, 'Dört nala gelip Uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memlekette' özgürce yaşamaktır. 19 Mayıs ruhu dünyadaki ezilmiş, işgale uğramış milletlerin umududur. 19 Mayıs ruhu milletin iradesidir, 101 yıldır ruhumuzda dolaşan özgürlüktür. 19 Mayıs ruhu, cumhuriyet düşmanlarına karşı çağdaş gençlik yetiştirmektir. 19 Mayıs ruhu Atatürk'tür ve Atatürk'ün ülkemizi emanet ettiği gençlerdir. 19 Mayıs ruhu, 101 yıl önce Samsun'da yanan bağımsızlık ateşinin hiçbir zaman sönmeyeceğine olan sonsuz inancımızdır. 19 Mayıs ruhunun hiçbir zaman sönmeyeceğine olan inancım tamdır. Aynı ruh ve aynı inançla milli mücadelemizin başlangıcının 101. yılını ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, aydınlık geleceğimizin teminatı olan gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, kurtuluş mücadelesinin Büyük Önderi Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum." - MERSİN

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 04:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkanlardan 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Son Dakika

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