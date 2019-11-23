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Başkent'in rengi sonbahar

7 saat önce

Yılın her mevsiminde farklı güzellikleri ve renkleri barındıran Başkent'te yaprakların solmaya başlamasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi park ve rekreasyon alanları adeta görsel bir şölen sunuyor.

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Yılın her mevsiminde farklı güzellikleri ve renkleri barındıran Başkent'te yaprakların solmaya başlamasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi park ve rekreasyon alanları adeta görsel bir şölen sunuyor.


Sonbahar mevsiminin etkisini gösterdiği şu günlerde tüm canlılara ev sahipliği yapan rekreasyon alanları ve parklar, Başkentlilerin de buluşma noktası olmayı sürdürüyor.


Sonbaharda Ankara'da olmak


Gençlik Parkı'ndan Seğmenler Parkı'na, Dikmen Vadisi'nden Kurtuluş Parkı'na, 30 Ağustos Zafer Parkı'ndan Mogan Park'a, Çubuk Karagöl'den Göksu'ya kadar tüm rekreasyon alanları sonbaharın renklerini içinde barındırıyor.


Bisiklete binen, yürüyüş yapan, kitap okuyan, arkadaşlarıyla sohbet eden Başkentliler; sarı, yeşil, kırmızı ve kahverenginin tüm tonlarına ev sahipliği yapan ağaçlar ile dökülen yaprakları fotoğraf karelerine nakşediyor. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:09 Kaynak: İHA
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