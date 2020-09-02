Başkent'te kavuran sıcaklar - Son Dakika

Başkent'te kavuran sıcaklar

Başkent'te kavuran sıcaklar Ankara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldığı gibi Başkenti'de kavuruyor.

Başkent'te kavuran sıcaklar

Ankara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

ANKARA - Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldığı gibi Başkenti'de kavuruyor.

Başkent'te termometreler 38 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan insanlar sığınmak için gölge alanları aradı.

Almanya'dan geldiğini ve Türkiye'deki sıcak havalara hasret kaldığını dile getiren Murat Yılmaz, "Sıcakları fazla sıkıntılı görmüyorum. Önceden maske biraz sıkıntılıydı. O zaman daha serindi havalar, şuan sıcak ama insan alışmış oluyor. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Almanya'da da yeri geldiğin de bir iki hafta sıcak oluyor ama buradaki sıcaklığı orada arıyoruz" dedi.

Öte yandan pandemiden dolayı dışarı çıkamadığını, çıktığın da ise çok ciddi bir sıcağa yakalandığını belirten vatandaş ise, "Küresel ısınmadan kaynaklı problem diye düşünüyorum. 15 gün önce biraz daha soğuktu havalar. Şimdi birden daha sıcak oldu. Belki 10 gün sonra tekrar soğuyacak. Bu sarmal böyle devam eder. Buda küresel ısınmadan kaynaklı bir sorun. Kendimizi belli bir şartlara alıştırdıktan sonra maske takmak zor olmuyor. Pek dışarı çıkmamaya çalışıyorum, aktivite olarak en fazla yaptığımız yürüyüş. Farklı bir aktivite yok" şeklinde konuştu.

Mevsimleri ayırt edemediğini vurgulayan diğer bir vatandaş ise, "Genelde ben sabah 11.00 ile 16.00 arası dışarı çıkmamaya özen gösteriyorum. Onun dışında akşamları dışarı çıkmayı tercih ediyorum. Daha iyi ve daha serin oluyor. Sıcakların en sevmediğim kısmı mevsimleri ayırt edemiyor oluşum. Türkiye'de yaşamama rağmen kışı, sonbaharı ve ilkbaharı pek ayırt edemiyormuşuz gibi hissediyorum" ifadesini kullandı.

Çocuklarıyla beraber parka gelen Vusale İsmayilova, "Havalar çok sıcak, bu aralar evde oturmaya çalışıyoruz. Pandemi dolayısıyla dışarı pek çıkmıyoruz. Çıkarsak da sitenin parkına filan çıkıyoruz. Onun dışında mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok evde oturacağız. Okul da yok, uzaktan eğitim alıyoruz. Dolayısyla akşama kadar evdeyiz. Ankara'da vaka sayısı arttı. Kendi sağlımız ve çocuklarımız için herkes evde kalırsa daha mutlu oluruz. Maske takmakta zorlanıyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu.

Virüse karşı önlemlerini aldığını söyleyen Ali Ekber İsmayilova,"Uzun zamandır dışarı çıkmıyorum. Korona virüs var diye evde oturuyorum. Yani internete bakıyorum derslerimi izliyorum. Serinlemek için balkonda oturuyorum, cama çıkıyorum hava alıp geri giriyorum. Arada sırada maskeyle dışarı çıkıyorum, onun dışında çıkmıyorum" ifadelerini kullandı.

Feride Ünlü ise, "Sıcak olması iyi ama sıcak oldu diye kendimizi çok bıraktık tatiller, düğünler. Bu en çokta çocuklarımızı etkiledi. Eğitimden çok geri kalıyorlar bu ailelerimizin psikolojisini ve çocuklarımızın psikolojisini de etkiliyor çocuklar dışarı çıkmak istiyor. Doğal olarak evde sıkılıyorlar. Sıcak olmasını istiyoruz ama korumalı bir şekilde, güvenli bir şekilde, tedbirli bir şekilde istiyoruz. Serinlemek amaçlı genellikle buzlu su taşıyoruz, ıslak mendil bol bol yanımızda anti bakteriyel jeller bulunduruyoruz. Sıcak olunca virüs çok oluyor soğukta virüs üremez ama bu virüs farklı bir virüs çokta dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Biz mesafe nedir bilmiyoruz. Maskeyi kolumuza takıyoruz 'ya virüs bana ne yapacak ki' gibisinden geziyoruz. Bence havalar soğuk olsa da hepimiz evimizde otursak. Virüsten dolayı bir yakınımı kaybettim o yüzden maskeyi takmak bana çok zor gelmiyor çocuklarım da dahil" şeklinde konuştu.

Başkent'te kavuran sıcaklar

Arap Yarımadası, Türkiye, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 18:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başkent'te kavuran sıcaklar - Son Dakika

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