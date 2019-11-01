Son Dakika Haberleri: Başkentte refüje çarpan pikap devrildi
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Başkentte refüje çarpan pikap devrildi

6 saat önce

Ankara'da refüje çarpan pikabın devrildiği kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Başkentte refüje çarpan pikap devrildi, System.String[]

Ankara'da refüje çarpan pikabın devrildiği kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Anadolu Bulvarı'ndan İstanbul yolu istikametine giden Necmi Tıraş'ın kullandığı 06 TRS 01 plakalı pikap, Sakıp Sabancı Bulvarı yol ayrımını geçtikten sonra refüje çarptı.

Beton bariyerleri aşarak refüj üzerindeki iki ağacı deviren pikap karşı şeride geçerek devrilirken sürücü Tıraş araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışması sonucu pikap sürücüsü kısa sürede araçtan çıkarılarak ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı Eskişehir yolu istikametinin çift şeridi yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

Sakıp Sabancı Bulvarı, İstanbul, İtfaiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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