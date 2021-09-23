ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 25. YIL KADIN BASKETBOL TURNUVASI SONA ERDİ - Son Dakika

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ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 25. YIL KADIN BASKETBOL TURNUVASI SONA ERDİ

Çankaya Üniversitesinin 25. kuruluş yıl dönümüne özel olarak Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü tarafından düzenlenen "25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası" sona erdi. Turnuvanın 1'incisi BOTAŞ Spor oldu. Turnuvada, OGM Ormanspor 2'nci, Çankaya Üniversitesi 3'üncü, Antalya 07 Basketbol ise 4'üncü oldu.

4 TAKIM MÜCADELE ETTİ

Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüs Olimpik Spor Salonu'nda, üç gün boyunca her gün iki maçın oynandığı turnuvada altı karşılaşma yapıldı. Dört takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuva madalya töreni ile sona erdi.

25. YIL ETKİNLİKLERİ YIL BOYUNCA SÜRECEK

"25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası"nın Çankaya Üniversitesinin çeyrek asır etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini ve yıl boyunca çeşitli etkinlik ve projeler gerçekleştirileceğini vurgulayan Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü Genel Sekreteri Haluk Bilgin, şöyle konuştu:

"YENİ SEZONA HAZIRLIK OLDU"

"Çankaya Üniversitesi Kadın Basketbol takımımız bir haftadır turnuva için çalışıyor. Bu turnuva yeni sezona başlamadan bizim için de bir hazırlık oldu. Tüm takımlar eksikliklerini gördü. Önümüzde Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) bir turnuvası var. O turnuvada da eksikliklerimizi kapatarak çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum. "25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası"na katılan tüm takımlara başarılar diliyorum. "

Duyuru Ekleme Tarihi : 23. 09. 2021 16: 15