Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
55 dakika önce
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna, 5. hafta maçlarıyla devam edildi.
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri 2. turuna, 5. hafta maçlarıyla devam edildi.
Gelecek yıl Çin
'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirlendiği Avrupa Elemeleri 2. turunun 5. haftası, K ve L gruplarında oynanan 6 maçla başladı.
Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Türkiye
ise yarın saat 19.00'da Slovenya
'yı Ankara
'da ağırlayacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Bulgaristan- Rusya
: 60-104
Finlandiya- Fransa
: 76-69
Çekya- Bosna Hersek
: 69-64
Estonya- Sırbistan
: 71-70
İsrail- Almanya
: 81-77
Yunanistan- Gürcistan
: 81-69
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:37 Kaynak: AA
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