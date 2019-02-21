Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

55 dakika önce

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna, 5. hafta maçlarıyla devam edildi.

Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, System.String[]
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna, 5. hafta maçlarıyla devam edildi.

Gelecek yıl Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirlendiği Avrupa Elemeleri 2. turunun 5. haftası, K ve L gruplarında oynanan 6 maçla başladı.

Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Türkiye ise yarın saat 19.00'da Slovenya'yı Ankara'da ağırlayacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bulgaristan- Rusya: 60-104

Finlandiya- Fransa: 76-69

Çekya- Bosna Hersek: 69-64

Estonya- Sırbistan: 71-70

İsrail- Almanya: 81-77

Yunanistan- Gürcistan: 81-69

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:37 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, basketbol, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Avrupa Liginde Benfica'ya Konuk Oluyor! Canlı Anlatım Fenerbahçe'nin, Rus Takımlarına Karşı Deplasmanda Yüzü Gülmüyor!

Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar: Kendi Hatalarımızın Kurbanı Olduk Tümer Metin, Fenerbahçe Stoperlerine İsyan Etti: Biri Bana İzah Etsin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 00:32:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]