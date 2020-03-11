Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Salon: BJK Akatlar Kültür ve Spor KompleksiHakemler: Antonio Conde (İspanya), Marius Ciulin (Romanya), Martin Horozov (Bulgaristan)Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 6, İsmet Akpınar, Birkan Batuk 6, Burak Can Yıldızlı 13, Oğuz Savaş 23, Can Kaan Turgut 5, Djurisic 8, Samet Geyik, Ömer Utku Al...

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Marius Ciulin (Romanya), Martin Horozov (Bulgaristan)

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 6, İsmet Akpınar, Birkan Batuk 6, Burak Can Yıldızlı 13, Oğuz Savaş 23, Can Kaan Turgut 5, Djurisic 8, Samet Geyik, Ömer Utku Al 5, Çağdaş Kayabaşı, Sabahattin Can Göndür

Türk Telekom: Campbell 16, Enes Taşkıran 12, Johnson 27, Metin Türen 7, Fall 10, Şafak Edge 3, Kadji 9, Polat Kaya, Egemen Güven, Efe Beşok, Ercan Bayrak

1. Periyot: 22-18

Devre: 37-46

3. Periyot: 51-68

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 84-66 yenen Türk Telekom, seride durumu 2-0 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.

Çekişmeli geçen maçın 2. dakikası 5-5 ve 9. dakikası 18-18 beraberlikle geçildi. Beşiktaş Sompo Sigorta, rakibinin boy avantajına rağmen Oğuz Savaş ve Burak Can Yıldızlı'ya müsait şut imkanları sağlayarak üstünlüğü ele geçirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu iki oyuncunun 19 sayı ürettiği ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

Siyah-beyazlı takımı 2. periyotta da sürükleyen isim Oğuz Savaş oldu ve 14. dakikada 6 sayılık üstünlük (28-22) yakaladı. Johnson ve Campbell'ın dışarıdan basketleriyle oyuna ortak olmasını bilen Türk Telekom, Fall'un pota altı basketiyle 17. dakikada 34-33 öne geçti. Konuk ekip, soyunma odasına da 9 sayı farkla (46-37) önde gitti.

Türk Telekom, ikinci yarıda kontrolü tamamen ele aldı ve 26. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı: 39-59. Konuk ekip, içeriden ve dışarıdan basketler üreterek 3. çeyreği 68-51 üstün tamamladı.

Konuk ekip, karşılaşmadan 84-66 galip ayrıldı.

Ankara'da oynanan ilk maçı da 89-78 kazanan Türk Telekom, adını çeyrek finale yazdırdı.

Burak Can Yıldızlı, Oğuz Savaş, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:56 Kaynak: AA
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