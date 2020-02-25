Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Basketbol: Haftanın programı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yapılacak.

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ING Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 OGM Ormanspor-Sigortam.net İTÜ Basket (Ankara)

18.00 Darüşşafaka Tekfen- Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

20.15 Teksüt Bandırma- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Kara Ali Acar)

20.15 Fenerbahçe Beko- Galatasaray Doğa Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Şubat Perşembe:

18.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi)

20.15 Pınar Karşıyaka- Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Not: Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor karşılaşması 17 Mart'a ertelendi.

basketbol, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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