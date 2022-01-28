Üye Girişi
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu - Son Dakika

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

28.01.2022 11:45
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) Son 16 Turu'ndaki takımlar, dün akşam oynanan maçla Play-In Turu'nun tamamlanmasının ardından belli oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) Son 16 Turu'ndaki takımlar, dün akşam oynanan maçla Play-In Turu'nun tamamlanmasının ardından belli oldu.

Son 16 Turu'nda normal sezonda gruplarını birinci sırada tamamlayan 8 takım ile Play-In aşamasının 8 kazananı mücadele edecek. 11 ülkenin temsil edileceği Son 16 Turu'nda Türkiye'den Darüşşafaka, Galatasaray NEF ve Tofaş yer alacak.

Bu turda takımlar, her biri 4 kulüpten oluşan 4 gruba ayrılacak ve 25 Ocak ile 23 Mart tarihleri arasında iç ve dış saha maçları oynayacak. Her gruptaki ilk iki takım çeyrek finallere katılmaya hak kazanacak.

Son 16 Turu'nda gruplar şu şekilde oluştu:

I Grubu

MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)

Galatasaray NEF

JDA Dijon (Fransa)

Hapoel U-NET Holon (İsrail)

J Grubu

BAXI Manresa (İspanya)

Tofaş

Nutribullet Treviso (İtalya)

Darüşşafaka

K Grubu

Unicaja (İspanya)

U-BT Cluj-Napoca (Romanya)

Prometey (Ukrayna)

Filou Oostende (Belçika)

L Grubu

Falco Szombathely (Macaristan)

Rytas Vilnius (Litvanya)

Lenovo Tenerife (İspanya)

SIG Strasbourg (Fransa)

Öte yandan, BCL'in 6-8 Mayıs 2022'de oynanacak Dörtlü Finali'nin ev sahibi önümüzdeki günlerde açıklanacak. Çeyrek final ile Dörtlü Final gruplarını belirleyecek kura çekimi ise 25 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin maç programı kuradan sonra duyurulacak.

(İHA)

YORUMLAR
500

Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, basketbol, Tofaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu - Son Dakika


Ece Erken'in arkadaşı Bircan Bali anlattı: Ece, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı Ece Erken'in arkadaşı Bircan Bali anlattı: Ece, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı         
12:10
Kıyamet alameti gibi! Kirlilik o kadar arttı ki, gökten siyah kar yağdı Kıyamet alameti gibi! Kirlilik o kadar arttı ki, gökten siyah kar yağdı         
12:08
28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor 28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor         
12:05
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı         
23:53
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
Yaşlı kadının korkunç sonu! Huzurevinde banyo yaptırılırken kaynar suda yakılarak öldürüldü Yaşlı kadının korkunç sonu! Huzurevinde banyo yaptırılırken kaynar suda yakılarak öldürüldü         
19:53
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09

Son Dakika Haberleri
12:10 Ece Erken'in arkadaşı Bircan Bali anlattı: Ece, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı
12:09 Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura
12:08 Kıyamet alameti gibi! Kirlilik o kadar arttı ki, gökten siyah kar yağdı
12:06 TOGG en iyi 20'nin arasında! CESS 2022'nin en iyi markalarının arasına girdi
12:05 28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor
12:02 Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor!
12:00 Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası
11:59 İki ölüm Çukurova'yı yasa boğdu! Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu?
11:33 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak
19:52 Yaşlı kadının korkunç sonu! Huzurevinde banyo yaptırılırken kaynar suda yakılarak öldürüldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 12:18:32. #1.13#
SON DAKİKA: Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement