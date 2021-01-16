Basketbol: Toplu sonuç

Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında 3, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında 1 ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftasında 6 karşılaşma oynandı.

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