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Basketbolda olimpiyat elemeleri kuraları yarın çekilecek

7 saat önce

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Basketbolda olimpiyat elemeleri kuraları yarın çekilecek, System.String[]

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı 16 ekibin katılacağı kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak.

Türkiye, torbaların dünya sıralaması doğrultusunda belirlendiği kura çekimine Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko ile 3. torbadan katılacak.

Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Eleme maçları sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanacak.

Kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar şu şekilde:

1. torba: Sırbistan, Yunanistan, Litvanya, Rusya

2. torba: Çekya, Brezilya, İtalya, Polonya

3. torba: Hırvatistan, Türkiye, Slovenya, Porto Riko

4. torba: Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Kanada

5. torba: Yeni Zelanda, Meksika, Çin, Güney Kore

6. torba: Angola, Tunus, Senegal, Uruguay

Hırvatistan, Türkiye, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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