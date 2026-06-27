Başsavcılıklardan suç örgütlerine tarihi operasyon: 1095 şüpheli hakkında işlem - Son Dakika
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Başsavcılıklardan suç örgütlerine tarihi operasyon: 1095 şüpheli hakkında işlem

Başsavcılıklardan suç örgütlerine tarihi operasyon: 1095 şüpheli hakkında işlem
27.06.2026 18:37
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Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün genelgesi doğrultusunda, dün Türkiye genelinde suç örgütlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda düzenlenen dev operasyonlarda bin 95 şüpheliye adli işlem yapıldı, organize suç ağlarının finans muslukları kesildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün suç örgütleriyle mücadele kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 26 Haziran 2026 tarihinde Türkiye genelinde geniş kapsamlı eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar daire başkanlıkları koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda; silahlı organize suç örgütleri, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis ve kumar organizasyonları, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, yağma, silah kaçakçılığı, kaçakçılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik faaliyetler hedef alındı.

BİN 95 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile kolluk birimlerinin koordineli çalışması sonucu;

  • 1.095 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
  • 595 şüpheli gözaltına alındı.
  • 103 şüpheli tutuklandı.
  • 56 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
  • 96 şüpheli serbest bırakıldı.
  • 76 şüphelinin başka suçlardan ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi.
  • Firari 169 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

SİLAHLAR, UYUŞTURUCU VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, av tüfeği ve mühimmatın yanı sıra yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca dijital materyaller, banka ve finans kayıtları, POS cihazları, senetler, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ile taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına yönelik önemli delillere ulaşıldı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN FİNANS AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturmaların önemli bölümünde teknik ve fiziki takip yöntemleri kullanılarak suç örgütlerinin hiyerarşik yapıları, finans kaynakları, iletişim ağları ve suçtan elde edilen gelir mekanizmaları ayrıntılı şekilde ortaya çıkarıldı.

Yetkililer, eş zamanlı operasyonlarla yalnızca şüphelilerin yakalanmadığını, aynı zamanda suç örgütlerinin finansman kaynakları, lojistik imkanları ve yeniden organize olma kapasitelerine de önemli ölçüde darbe vurulduğunu belirtti.

BAŞSAVCILIKLAR ARASINDA GÜÇLÜ KOORDİNASYON

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında uygulama birliği sağlanırken, ülke genelinde aynı anda gerçekleştirilen operasyonlarla suç örgütlerinin delil karartma ve kaçma girişimlerinin de büyük ölçüde önüne geçildi.

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Son Dakika Adalet Bakanlığı Başsavcılıklardan suç örgütlerine tarihi operasyon: 1095 şüpheli hakkında işlem - Son Dakika

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