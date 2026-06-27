Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün suç örgütleriyle mücadele kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 26 Haziran 2026 tarihinde Türkiye genelinde geniş kapsamlı eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar daire başkanlıkları koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda; silahlı organize suç örgütleri, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis ve kumar organizasyonları, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, yağma, silah kaçakçılığı, kaçakçılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik faaliyetler hedef alındı.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile kolluk birimlerinin koordineli çalışması sonucu;
Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, av tüfeği ve mühimmatın yanı sıra yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ayrıca dijital materyaller, banka ve finans kayıtları, POS cihazları, senetler, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ile taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına yönelik önemli delillere ulaşıldı.
Soruşturmaların önemli bölümünde teknik ve fiziki takip yöntemleri kullanılarak suç örgütlerinin hiyerarşik yapıları, finans kaynakları, iletişim ağları ve suçtan elde edilen gelir mekanizmaları ayrıntılı şekilde ortaya çıkarıldı.
Yetkililer, eş zamanlı operasyonlarla yalnızca şüphelilerin yakalanmadığını, aynı zamanda suç örgütlerinin finansman kaynakları, lojistik imkanları ve yeniden organize olma kapasitelerine de önemli ölçüde darbe vurulduğunu belirtti.
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında uygulama birliği sağlanırken, ülke genelinde aynı anda gerçekleştirilen operasyonlarla suç örgütlerinin delil karartma ve kaçma girişimlerinin de büyük ölçüde önüne geçildi.
Son Dakika › Adalet Bakanlığı › Başsavcılıklardan suç örgütlerine tarihi operasyon: 1095 şüpheli hakkında işlem - Son Dakika
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