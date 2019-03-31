Batı'da Oy Kullanma İşlemi Sona Erdi

Batı'da oy kullanma işlemi sona erdi
KARABÜK - Karabük
'te sabah saatlerinde başlayan yerel seçimler için oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Karabük Merkez
dahil ilçe ve köylerde 734 sandıkta 177 bin 920 seçmen tarafından kullanılan oyların sayımları başladı.
DENİZLİ - Denizli
'de 754 bin 368 seçmenin 2 bin 510 sandıkta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kullandığı oylar saat 17.00 itibarıyla sayılmaya başladı.
Denizli'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için vatandaşların saat 08.00'da başladığı oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Denizli genelinde 2 bin 510 sandıkta 754 bin 368 seçmen sandığı gitti. Güvenlik kuvvetlerinin sandıkların bulunduğu okul ve binaların çevrelerinde aldığı güvenlik önlemleri ile vatandaşlar oylarını güven ve huzur içinde kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlar için kullanılan oylar, sayılmaya başlandı. Kentte bazı seçmenler sabah saatlerinde sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştururken bazıları ise, depreme yakalandı. TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'da sandıklar kapandı sayımlar başladı.
Saatlerin 17.00'ı göstermesiyle Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Süleymanpaşa
'da sandıklar kapandı ve oyların sayımına başlandı.
KONYA - Konya
'da 31 Mart Yerel Seçimleri için oy kullanma işlemi sona ererken, sandıklar görevliler tarafından açılmaya başlandı.
Konya'da 31 Mart Yerel Seçimleri için kullanılan oyların ardından sandıklar açılmaya başlandı. Sandık görevlileri ilk olarak sandıklardaki mühürleri kırarak zarfları sandıktan dışları çıkardı. Zarfların sandıktan çıkarılmasının ardından sandık görevlileri tarafından zarflardaki oy pusulaları sayılmaya başlandı. BURSA - Türkiye
'de bugün yapılan mahalli seçimde sona gelindi. Bursa
'da oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından saat 17.00 itibariyle sandık görevlileri ilk oyları saymaya başladı.
Türkiye'de yerel yönetimlerin seçileceği seçimde sona gelindi. Bursa'da saat 08.00 sıralarında başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandık görevlileri ilk oyları saymaya başladı.
Her partiden görevlilerin bulunduğu oy sayma işlemlerinde görevliler oyları saydıktan sonra tüm oylar il seçin kuruluna gönderilecek. Oy sayma işlemlerini vatandaşlar da yakından takip ediyor. KAYSERİ - Kayseri
'de oy verme işlemi sona ererken sayım işlemi başladı.
Kentte saat 17: 00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı. Sandık başkanları gözetiminde mühürleri açılan sandıklarda görevliler tarafından sayıma geçildi.