Son Dakika Haberleri: Batman'da İmar Barışına 28 Bin 368 Kişi Başvurdu

Batman'da İmar Barışına 28 Bin 368 Kişi Başvurdu

1 saat önce

Batman'da imar barışına 28 bin 368 kişi başvurdu İmar barışına başvuranlardan 6 bin 361'i 58 milyon liralık ödeme yaptı BATMAN – Geçtiğimiz yılın haziran ayında çıkarılan imar barışı ile yapı kayıt belgesiz ev ve iş yerlerinin kayıt altına alınması için yapılan çalışmalar kapsamında Batman'da...

Batman'da imar barışına 28 bin 368 kişi başvurdu
İmar barışına başvuranlardan 6 bin 361'i 58 milyon liralık ödeme yaptı

BATMAN – Geçtiğimiz yılın haziran ayında çıkarılan imar barışı ile yapı kayıt belgesiz ev ve iş yerlerinin kayıt altına alınması için yapılan çalışmalar kapsamında Batman'da 28 bin 368 başvuru gerçekleştirildi.
Haziran 2018'de çıkarılan imar barışı ile yapı kayıt belgesiz ev ve iş yerlerinin kayıt altına alınması için yapılan çalışmalarda başvurular belirlendi. Bu kapsamda Batman'da 28 bin 368 vatandaş başvuru yaparken bunlardan 6 bin 361'i yaklaşık 58 milyon liralık ödeme yaptı. Bölge illeri arasında Batman nüfusa oranla en çok başvuru yapılan ve ödeme gerçekleştiren illerin başında yer aldı.
İmar barışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, imar barışının İmar Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle imara aykırı ve ruhsat almamış binaların kayıt altına alınmasına yönelik bir çalışma olduğunu hatırlattı. Özkan, "Bu çalışma 2018 haziran ayından itibaren tüm Türkiye'de başladı. İlimizde de bu çalışmalara başladık. Şu ana kadar ilimizde imar barışı ile ilgili 28 bin 368 vatandaşımız müracaatta bulundu. Bu vatandaşlarımızdan 6 bin 361 kişi ise yaklaşık 58 milyon lira harcını yatırarak kendi yapı kayıt belgesini oluşturdu. Bu süreç 2019 haziran ayının sonuna kadar devam etmektedir. Kendi kurumuzda bu konuyla ilgili vatandaşlarımıza her türlü desteği, bilgiyi, katkıyı sunmak amacıyla arkadaşlarımız sürekli girişte bulunan imar barışı bilgilendirme masasında bulunmaktadırlar. Biz bu konuda vatandaşlarımızı aydınlatmak, onlara yardımcı olmak için tüm personellerimizle birlikte çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza da çağrımız şudur, muhakkak bu konuyla ilgili imar barışıyla ilgili bir soru işaretleri varsa ya da tam olarak emin olmadıkları bir konu varsa muhakkak bizimle irtibata geçsinler. Bu konuda vatandaşlarımızın doğru bilgilendirelim, vatandaşlarımıza yardımcı olalım, hizmet etmeye ve vatandaşlarımızı çay içmeye bekliyoruz" dedi.
"İmar barışında son iki haftaya dahi kalınmamalı"
Vatandaşların e-devlet üzerinden kendi müracaatlarını kendilerinin yapabildiğine değinen Özkan, şöyle devam etti:
"Sistemsel olduğu için son günlerde sistemde çok yüklenme olduğu için sistem bunun altından kalkamıyor. Bazen sistem ağırlaşıyor, onay veremeyebiliyor. Kesinlikle vatandaşlarımızın son güne değil, iki haftaya da bırakmadan bu işi çözmelerini öneriyoruz. Çünkü son gün bir eksiklik olur, yanlış bir giriş olur. Onun telafisi mümkün olmayabilir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:31 Kaynak: İHA

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