Şarampole uçan kamyonda yangın çıktı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Şarampole uçan kamyonda yangın çıktı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

10.07.2023 09:20

Batman'da Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan ve yanan kamyondaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vali Ekrem Canalp da olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Batman'da Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan ve yanan kamyondaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Şarampole yuvarlanan kamyonda yangın çıktı! 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

KAMYON KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkeze bağlı Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında meydana geldi. Gerçüş ilçesinden Batman'a seyir halinde olan A.Ö. (27) yönetimindeki buğday yüklü 33 CZR 97 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlanan kamyonda yangın çıktı! 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından kamyonda yangın çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının ardından yapılan kontrolde sürücü A.Ö. ile kamyonda bulunan B.Ö. (18 ), Ş.M. (43) ve M.Y.Ö.'nün (18) öldüğü belirlendi.

Şarampole yuvarlanan kamyonda yangın çıktı! 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Vücutlarında yanıklar oluşan ve ağır yaralanan kamyondaki O.Ö. (43 ) ve V.Ö. (20), ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Vali Ekrem Canalp da sabah saatlerinde olay yerine giderek, yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı.

Kaynak: DHA
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Ekrem Canalp, İtfaiye, Batman, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarampole uçan kamyonda yangın çıktı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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