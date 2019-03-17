Son Dakika Haberleri: Batman'da Maraton Koşusunun Birincisi Afrikalı Gelaw Oldu

Batman'da Maraton Koşusunun Birincisi Afrikalı Gelaw Oldu

1 saat önce

BATMAN Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton ve Halk Koşusu'nda birinci Afrikalı atlet Geteye Gelaw oldu.

Batman'da Maraton Koşusunun Birincisi Afrikalı Gelaw Oldu, System.String[]


BATMAN Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton ve Halk Koşusu'nda birinci Afrikalı atlet Geteye Gelaw oldu.

Batman Uluslararası Yarı Maraton ve Halk Koşu'nun 3'üncüsü bugün 195 atletin katılımıyla start aldı. Batman Belediyesi önünde toplanan atletler, Belediye Başkan Vekili Şevket Ertuğ Aksoy'un tabancayı ateşlemesiyle yarıştı. Batman- Kozluk yolu üzerindeki 21 kilometrelik parkurda zorlu geçen koşuda, Ankara EGO Spor Kulübü'den Afrikalı Geteye Gelaw rakiplerine fark attı. Parkuru 1 saat 3 dakikada bitirmeyi başaran Gelaw, Batman'dan ikinci kez şampiyon olmanın sevincini yaşadı. İkinciliği Beştelsiz Spor Kulübü'nden Fetene Alemu Regasa, üçüncülüğü ise Galatasaray Spor Kulübü'nden Aykut Taşdemir elde etti. Yarışmada birinciliği elde eden Gelawe, zor bir koşu olduğunu, daha önce Batman'daki koşulara katıldığın için hazırlıklı geldiğini ifade etti. Yarışmaya katılan Gaziantep Atletizm Master Spor Kulübü sporcuları, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıya tepkilerini, 'Yeni Zelanda'da müslümanlara yapılan katliamı lanetliyoruz' yazılı pankart açarak gösterdi. - Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:51 Kaynak: DHA

Yeni Zelanda, Batman Belediyesi, Batman, Spor
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