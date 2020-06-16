Batman'da serinlemek için baraj gölüne giren genç kayboldu - Son Dakika

Akşam saatlerine kadar yapılan aramada, Yanaç'a ulaşılamadı.

Bir süre sonra Yanaç'ın gölde kaybolduğunun bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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