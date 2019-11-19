Son Dakika Haberleri: Batman Üniversitesi down sendromlu bireylerle buluştu
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Batman Üniversitesi down sendromlu bireylerle buluştu

6 saat önce

Batman Üniversitesi Sosyal Araştırmalar ve Aktiviteler Topluluğu tarafından 'Batman Üniversitesi Down Sendromlu Meleklerle Buluşuyor' programı düzenlendi.

Batman Üniversitesi down sendromlu bireylerle buluştu, System.String[]

Batman Üniversitesi Sosyal Araştırmalar ve Aktiviteler Topluluğu tarafından 'Batman Üniversitesi Down Sendromlu Meleklerle Buluşuyor' programı düzenlendi.


Merkez kampüs konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Batman Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, Down Sendromlu Melekler Okulu Müdürü Aysun Benice, down sendromlu çocuklar, aileleri, üniversite personeli ve öğrencileri katıldı.


Down sendromlu çocukların engelli olarak değil, herkesten fazlası olan melekler olduğunu belirten Rektör Durmuş, "Down sendromlulara yönelik farkındalık oluşturmak için üniversitemizin yaptığı önemli ve anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayatımızın bir parçası olan bu meleklerimiz için elimizden geleni yapmalıyız. Onları koruyup kollamalı ve toplum olarak başarılarıyla gurur duymalı onları teşvik etmeliyiz" dedi.


Kokteyl ve animasyon gösteriminin ardından program müzik dinletisi ile devam etti. Down sendromlu çocukların şarkı söyleyip, halay çektiği program yaklaşık iki saat sürdü.


Programın ardından Rektör Durmuş, Down Sendromlu Melekler Okulu Müdürü Aysun Benice'ye Batman Üniversitesine plaketi ve ay yıldız rozet verdi. - BATMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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