Batman Valisi Şahin "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor" - Son Dakika
Son Dakika Genel Batman Valisi Şahin 'Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor' - Son Dakika

Batman Valisi Şahin "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor"

26 dakika önce

- Batman Valisi Şahin "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor" Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte 3 korona virüsü vakasının görüldüğüne dair sosyal medya üzerinden yayılan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Batman'da bir şeytani dürtüyle hareket eden...

- Batman Valisi Şahin "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor"

BATMAN - Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte 3 korona virüsü vakasının görüldüğüne dair sosyal medya üzerinden yayılan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Batman'da bir şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor. Valilik logomuzu kopyalayarak naylon bir twitter hesabıyla Batman'da valilik basın duyurusu gibi 3 korona virüsü vakası görüldüğü ifadelerle bunu yaymaya çalışmışlar. Böyle insanları korkuya, paniğe sevk etmeye çalışanlar ve yayanlarla ilgili gereken yapılıyor" dedi.

Vali Hulusi Şahin başkanlığında valilik toplantı salonunda İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya, Vali Şahin'in yanı sıra, ilçe kaymakamlar, Sason, Hasankeyf, Gercüş ile Beşeri belediye başkanları, kurum amirleri ve basın mensupları katıldı. Vali Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu ile birlikte basın mensuplarına korona virüsü ile ilgili alınması gereken önlemler ve son günlerde sosyal medya üzerinden yayılan yalan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

"Adli süreç başlatıldı"

Özellikle Batman'da şeytani bir dürtü ile hareket eden sosyal medya fitnesinin olduğunu aktaran Vali Şahin, "Bunu anlamakta ben zorlanıyorum bu işten niye zevk duyar bir insan bunu anlamak mümkün değil. Bugün yine bizim valilik logomuzu kopyalayarak naylon bir twitter hesabıyla sanki valilik basın duyurusu gibiymiş öyle bir süs vererek Batman'da 3 korona virüs görüldü işte geçmiş olsun gibi bozuk bir Türkçe ile tekrardan böyle bir kelime yok Türkçede gibi ifadelerle sosyal medyada yaymaya çalışıyorlar. Bununla ilgili adli süreç başlatıldı. Böyle paylaşımlarla halkı korkuya paniğe yayanlarla ilgili gereği adliyemiz tarafından yapılıyor. Daha öncede benzeri bir haber sanki bir haber ajansının haberi gibiymiş kopyalanarak demek ki bunlar hep aynı bir merkezden çıkıyor. Bilemiyorum Türkiye'nin başka şehirlerinde yöneticiler bizim uğraştığımız bu gibi fitne işleri ile uğraşıyorlar mı ama biz maalesef başka işlerimizin yanında bu tür yalan haberlerinde yok etmek için ayrıca bir caba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın uyması gereken kurallar var"

Vatandaşların kesinlikle uyması gereken kurallarının olduğunu aktaran Vali Şahin, "Bu hususta öncelikle Batman genelinde dikkati vermemizi gereken hususu paylaşmak istiyorum. Dün akşam bir düğüne gittim düğün gayet kalabalıktı ve çok yakın temas halinde bu insanlar eğleniyordu. Bu riskli bir durum oradan çıktım eve doğru gelirken Beşiktaş Galatasaray maçı varmış bütün kafeler çay ocakları ağzına kadar doluydu yine üst üste insanlar maç izliyordu. Aynı şekilde taziye evleri benzeri görüntüler kafeler, lokantalar aynı şekilde okullar tatil oldu çocuklarımız sokaklarda sanki bu bir kar tatili gibi eğlenme içerisindeler durum bu değil bizlerin kişisel olarak yapmamız gerekenler var öncelikle zorda kalmadıkça evden dışarı çıkmayacağız. Çocuklarımızı da bu anlamda korumak durumdayız. Ayrıca taziyelerde kişisel hijyene taziye evlerin kendisinin hijyenine düğünlerde mümkünse eğer imkanı varsa düğünleri erteleyelim imkanı yoksa da hijyene dikkat edecek şekilde kişisel mesafelerimizi olabildiğince uymaya çalışalım. Herkes kendi pozisyonu göz önüne alsın eğer kırgınlık hissediyorsanız ya ateş yada gribal enfeksiyon durumu varsa sizde kesinlikle başka insanlardan temasta bulunmakta uzak durun ve 184'tü hemen arayın. Umre ziyareti için kutsal topraklara dönen Batmanlılar da sadece 3 tanesinde ateş bulgusu vardı. Onlarında negatif çıktı. Diğer umre ziyareti yapan vatandaşlarımız evlerinde istirahat ediyorlar. 14 günlük süre bitmedi bu vatandaşlarımızın ziyaret kabul etmemelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Batman Valisi Şahin Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor

Batman, Sason, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı         
17:34
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti         
16:55
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi         
15:33
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek         
15:01
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı         
14:00
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi         
12:00
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın         
23:07
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak         
22:27
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 19:25:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman Valisi Şahin "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]