Batman Valisi Şahin, Sason'da incelemelerde bulundu

Batman Valisi Hulusi Şahin, Sason ilçesinde yapımı devam eden kamu inşaat alanlarında incelemelerde bulunarak muhtarlarla toplantı yaptı.



Batman Valisi Hulusi Şahin, ilçe ziyareti kapsamında, Sason Meslek Yüksekokulu toplantısına katılarak, yapımı devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, İlçe Devlet Hastanesi inşaatı ve Sevek mesire alanında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Vali Şahin'e Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Genel Meclis Başkanı Abdul Vahap Akbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Muhammed Şah Yiğit ve Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Afif Çelebi eşlik etti.



Vali Şahin başkanlığında Sason Kaymakamlığı toplantı salonunda Sason Meslek Yüksek okulu toplantısı yapıldı. Geçici olarak Halk Eğitim Merkezi binasında eğitim öğretim faaliyeti yürüten Meslek Yüksekokulu için yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için öncelikle uygun bir arsa tahsis ve acil ihtiyacı karşılayacak büyüklükte meslek yüksekokulu binasının yapılması kararı alındı.



Toplantının ardından okulun yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Vali Şahin, yetkililerden tahsis işlemleri ve binanın yapılması için en kısa zamanda çalışmalara başlanmasını istedi. Vali Şahin, daha sonra Dicle Kalkınma Ajansı destekleriyle Sason Kaymakamlığı tarafından yürütülecek olan Sason Doğa Turizmi Canlandırma Projesi Sevek mesire alanında incelemelerde bulunarak yapılacak düzenlemeler hakkında yetkililerden bilgi aldı. İlçede doğa turizmini canlandırmak amacıyla hayata geçirilen proje hakkında bilgi veren Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, alanda yapılacak çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaların ardından çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarının yapılacağını ifade etti. Sevek ziyaretinin ardından yapımı devam eden İlçe Emniyet Amirliği binası, İlçe Devlet Hastanesi ve lojman inşaatı ile yapımına başlanan sentetik çim sahasında incelemelerde bulunan Vali Şahin daha sonra ilçeden ayrıldı. - BATMAN