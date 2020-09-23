Battalgazi'de hobi bahçesi projesi - Son Dakika

Battalgazi'de hobi bahçesi projesi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediyesi tarafından Özel Sera Projesi ile ekonomiye kazandırılan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık alanda incelemelerde bulunarak, "Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalar, AK Parti ailesi...

Battalgazi'de hobi bahçesi projesi, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediyesi tarafından Özel Sera Projesi ile ekonomiye kazandırılan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık alanda incelemelerde bulunarak, "Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalar, AK Parti ailesi olarak göğsümüzü kabartıyor" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediyesi'nin Nisan ayında Özel Sera Projesi ile Malatya ekonomisine kazandırdığı alanda incelemede bulundu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den 15 dekarlık alan üzerinde kurulan sera alanlarında yapılacak olan çalışmalar hakkında genel bilgiler alan Milletvekili Kahtalı, Battalgazi Belediyesi'nin bu projeyle atıl durumda bulunan bir alanı faaliyete geçirdiğini ve güzel bir projeye imza attığını belirtti. Özel sera alanlarında yetiştirilecek olan ağaç, süs bitkisi ve mevsimlik çiçeklerle Battalgazi Belediyesi'nin kendi ihtiyacını kendisinin karşılayacağı belirten Milletvekili Kahtalı, Belediye Başkanı Osman Güder'in gerçekleştirdiği çalışmaların AK Parti ailesi olarak göğüslerini kabarttığının altını çizdi.

Sera alanlarında hobi bahçeleri olacak

Özel Sera Projesiyle örnek bir projeyi daha hayata geçirdiği bildirilen Battalgazi Belediyesi'nin, 15 dekarlık alanda Taflan, Likstrün, Lavanta, Biberiye, Lale ve Hanımeli gibi birçok bitkilerin yanı sıra çeşitli türde çam fidanları da bu proje ile yetiştirilerek, ilçenin farklı bölgelerindeki yeşil alanlara dikileceği vurgulandı. Bahçesiz konutlarda oturan ve hiç bahçesi olmayan vatandaşlar, sera alanında oluşturulacak olan hobi bahçelerinde doğal sebzeler yetiştirme fırsatı sunulacak.

Battalgazi'nin kalbi kadınlar da üretim yapacak

Battalgazi Belediyesi tarafından iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak amacıyla kurulan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyeleri içinde mevcut saha içinde atölyeler oluşturma çalışmaları devam ediyor. Kurulacak olan atölyelerde üretilecek yöresel ürünlerin direk tüketici ile buluşturulması hedefleniyor.

"Amacımız belediye olarak çiftçimize katkı sunmak"

Battalgazi ilçesinin tarıma uygun olduğunu dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "İlçemiz sanayiden ziyade bir tarım ilçesi olması nedeniyle belediye olarak çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. Amacımız Belediye olarak çiftçimize katkı sunmak. Katkı sunarken bir taraftan ürün çeşitliliğini arttırmak. İlerleyen zaman diliminde çiftçilerimize ekipman desteğimizde olacak. Alanımızda oluşturacağımız hobi bahçeleri sayesinde vatandaşlarımız hem dikimlerini beraber yapacak hem de beraber geliştirecek. Gerektiğinde vatandaş tarlasında bu uygulamaları yapma noktasında Ziraat Lisesi'nin olduğu bölümde uygulama alanı olarak 90 dönümlük bir yer, yetiştirmek alanı olarak ta 30 dönüm yeri düzenledik. Şuan bitkisel üretime hazır hale getirdik. Elazığ ziyaretimizde yaptığımız görüşmelerde inşallah 100 bin tane tüplü fidanı Battalgazi'ye taşıyıp vatandaşlarımıza katkıda bulunacağız. Tüm çiftçilerimizin özellikle devletimizin sağladığı tüm imkanlardan istifade etmelerini istiyoruz. İnşallah Malatya'yı bir taraftan kayısısıyla öne çıkarken diğer yandan da farklı ürünlerle özdeşleştirmek ve ürün çeşitliliğini belediye olarak arttırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başkanımız ilçeye güzel hizmetler kazandırdı"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in daha yaşanabilir bir Battalgazi çalışmalarını takdire şayan bulduklarını vurgulayan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Başkanımız Osman Güder'in Battalgazi Belediyesi'ne ilk kez kazandırmış olduğu bu güzel tesisi ziyaret ettik. Gayet güzel bir mekan olmuş. Belediyemizin yetiştireceği bitkiler Malatya ve bölge ile buluşacak. Oluşturulan alanlarla yılın 12 ayında burada üretim yapılabilecek. Hem daha ucuza mal olacak hem de Battalgazi bölgemizi çok daha güzel, yaşanabilir bir hale getirilecek. Başkanımızın çalışmaları takdire şayandır. Battalgazi Belediyemiz hayata geçirdiği projelerle zaten adından söz ettiriyor. Başkanımızın göreve geldiğinden bu yana ilçeye güzel hizmetler kazandırdı. Başkanımız güzel çalışmalar yapıyor. Başkanımızın yapmış olduğu bu çalışmalardan dolayı AK Parti ailesi olarak çok mutlu olduğumuzu ve göğsümüzü kabarttığını ifade etmek istiyorum. Başkanıma ve ekibine ortaya koydukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Milletvekili, Battalgazi, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Battalgazi'de hobi bahçesi projesi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilcinin aracına zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan "Komşu" AB'ye yaptırım çağrısı yaptı Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Abdurrahim Albayrak'ın "Beyaz sayfa açalım" sözlerine Terim'den tepki: Aynı fikirde değilim, buna mecbur da değilim Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "Abdullah Gül aday gösterilecek mi?" sorusuna yanıt: Bizim şu anda bir adayımız yok         
22:09
Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdı Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdı         
21:46
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
20:50
Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi         
18:49
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada         
15:16
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel         
09:47
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 23:03:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Battalgazi'de hobi bahçesi projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei