\'\'Bayan Popo\'\' lakaplı Sevtap Parman\'ın son hali sevenlerini üzdü

Yeşilçam'ın hafızalara kazınan kadın yıldızları arasında yer alan ve "Bayan Popo" lakabıyla anılan Sevtap Parman, yıllar sonraki haliyle yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun bir süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

BAKIM MERKEZİNDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren Sevtap Parman'ın, kız kardeşi tarafından huzurevi-klinik konseptinde bir yaşlı bakım merkezine yerleştirildiği öğrenildi. Sanatçının tedavisinin burada devam ettiği belirtildi.

SİNEMA KARİYERİNE 1985'TE ADIM ATTI

Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Sevtap Parman, sinema kariyerine 1985 yapımı "Paramparça" filmiyle başladı. Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu gibi usta isimlerle aynı projede yer alan Parman, 1985-1989 yılları arasında toplam 22 filmde rol aldı.

OYUNCULUĞU BIRAKTI, SESSİZ BİR HAYAT SEÇTİ

Parman, 2011 yılında oyunculuğu tamamen bıraktı. Uzun yıllar gözlerden uzak yaşayan sanatçı, geçimini açtığı küçük bir dükkandan elde ettiği gelirle sağladı.

ANNESİNİN VEFATINDAN SONRA ALZHEIMER TEŞHİSİ KONDU

Annesinin vefatının ardından zor bir dönem geçiren Sevtap Parman'ın bu süreçte ruhsal olarak çöktüğü, ilerleyen dönemde ise Alzheimer teşhisi aldığı ifade edildi.





"YILLAR GEÇSE DE GÜZELLİĞİNDEN BİR ŞEY KAYBETMEMİŞ"

Sevtap Parman'ın yıllar sonraki görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar "Yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmemiş" yorumunu yaparken, bazıları ise "Zaman herkesi değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

"İNCE BEL, UZUN BACAK, GÜZEL POPO BİZDE GENETİKTİR"

Sevtap Parman yıllar önce yaptığı bir röportajda kendisine takılan "Bayan Popo" lakabıyla ilgili şunları söylemişti: "Mankenlik yaptığım dönemde beni izlemeye gelen hanımlar, 'Ay ne güzel poponuz var' deyip çimdik atmak isterdi. Gazeteciler de bunu dillerine doladılar, adım öyle kaldı. Hakikaten o kadar çıkık ve güzeldi ki popom. Anlatamam... Çerkezim ben. İnce bel, uzun bacak, güzel popo bizde genetiktir"