Baymak Üst Yöneticisi Çolak: "Klima sezonu bu yıl daha erken hareketlendi" - Son Dakika

Baymak Üst Yöneticisi Çolak: "Klima sezonu bu yıl daha erken hareketlendi"

Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, Türkiye genelindeki 600 bayiyle günlük olarak iletişimde olduklarını belirterek, "Hem onların verdiği bilgiler hem de günlük satış raporları bize klima sezonunun bu yıl çok daha erken hareketlendiğini gösteriyor.

Baymak Üst Yöneticisi Çolak:

Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, Türkiye genelindeki 600 bayiyle günlük olarak iletişimde olduklarını belirterek, "Hem onların verdiği bilgiler hem de günlük satış raporları bize klima sezonunun bu yıl çok daha erken hareketlendiğini gösteriyor. Bu hareketliliğin özellikle yaz aylarında artarak devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, dünyada ve Türkiye'de etkisini devam ettiren koronavirüs salgını, çok sayıda iş alanında olduğu gibi iklimlendirme sektöründe de dengeleri değiştirdi.


Karantina süreçleri ve evde yaşama süresinin artması, tüketicileri ev sağlığını ve konforunu artıran çözümlere yönlendirirken, klima satışlarında da hareketlilik beklenenden erken başladı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Ender Çolak, salgın sürecinin yanı sıra son dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının da bu hareketlilikte etkili olduğunu ifade etti.


Çolak, geçen hafta sonu tüm Türkiye'de etkisini hissettiren çöl sıcaklarıyla birlikte klima siparişlerinde önemli bir hareketliliğin olduğunu anımsatarak, "Türkiye'de bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığını gördük. Koronavirüs sürecinin başından bu yana dirsek temasında bulunduğumuz Türkiye genelindeki 600 bayimizle günlük olarak iletişimdeyiz. Hem onların verdiği bilgiler hem de günlük satış raporları bize klima sezonunun bu yıl çok daha erken hareketlendiğini gösteriyor. Bu hareketliliğin özellikle yaz aylarında artarak devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


Tüketicilerin, tüm normalleşme adımlarına rağmen, bu yaz döneminde evlerinde daha fazla zaman geçireceklerini düşündüğünü belirten Çolak, şunları kaydetti:


"Bu da onların evlerine yatırım yapmalarına; evlerindeki süreci daha konforlu ve sağlıklı geçirmek için çözümler geliştirmelerine neden oluyor. Bu kapsamda en çok talep gören ürünlerden biri de klima oldu. Burada tabii önemli bir detay var. Özellikle son yaşadığımız pandemi süreciyle birlikte tüketicilerin sağlık hassasiyetleri de son derece artmış durumda. Bu kapsamda özellikle insanların sağlık hassasiyetlerini gözeten, kendi kendini temizleme gibi fonksiyonları bulunan teknolojik ve çevreci ürünlere talep çok daha fazla."


"Klimada pazar payımızı son 5 yıl içinde yüzde 5'ten yüzde 9'un üzerine çıkardık"

Çolak, Baymak olarak klima pazarında oldukça iddialı olduklarının altını çizerek, müşterinin beklentisini o daha dile getirmeden anlamayı ve buna uygun çözümler geliştirmeyi Baymak olarak en önemli misyonları olduğunu ifade etti.


Günümüz dünyasında müşteri deneyiminin müthiş bir önem kazandığını aktaran Çolak, şu değerlendirmelerde bulundu:


"Biz de müşteriyi ve onun beklentilerini merkeze koyan bir anlayışla, doğayla dost, yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizle pazarda fark yaratıyoruz. Baymak olarak, her mevsim kullanılabilen zengin ürün gamımız ile son dönemde pazarda çok ciddi bir büyüme yakaladık. Klimada pazar payımızı son 5 yıl içinde yüzde 5'ten yüzde 9'un üzerine çıkarttık. Önümüzdeki dönemde de pazar payımızı artırarak devam etmeyi planlıyoruz. Bir yandan bu sürdürülebilir büyüme trendimizi korurken bir yandan da inovatif teknolojiler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Ender Çolak, Türkiye, Baymak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Baymak Üst Yöneticisi Çolak: 'Klima sezonu bu yıl daha erken hareketlendi' - Son Dakika Ekonomi

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