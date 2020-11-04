Bayraklı'nın gönüllü ordusu gece gündüz çalışıyor - Son Dakika

Bayraklı'nın gönüllü ordusu gece gündüz çalışıyor

04.11.2020 11:25
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Bayraklı'da depremin ardından İzmir'in çeşitli ilçelerinden gelen gönüllü gruplar ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Bayraklı'da depremin ardından İzmir'in çeşitli ilçelerinden gelen gönüllü gruplar ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Ülkenin dört bir yanından gönderilen yardımlar depremzedelere hızla ulaştırılırken, Bayraklı'daki büyük dayanışma dünyaya örnek oluyor. Bu kapsamda 300 kişilik gönüllü topluluğu, Bayraklı Belediyesine gelen yardımların depolanmasına yardım ediyor, yüzlerce gönüllü de sahada vatandaşlara ihtiyacı olan destekleri teslim ediyor.

İzmir'deki yıkıcı deprem sonrası Bayraklı'da kenetlenen yüzlerce gönüllü Bayraklı Belediyesinin gücüne güç katarak, depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmıyor. Kimileri sahada yardımları ihtiyaç sahiplerine iletirken, kimileri de Bayraklı Belediyesi Osmangazi hizmet binasındaki kriz merkezinde Türkiye'nin her yerinden gelen malzemelerin depolanması ve koordineli olarak dağıtımının yapılmasına yardım ediyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı, Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği ile bireysel olarak yardıma gelen 300 kişilik grup büyük özveriyle görev yaparak lojistik destek için çalışıyor. Gün içinde yoğun olarak ürünleri teslim alarak düzenlenmesini sağlayan ekipler, depremden etkilenen vatandaşların kaldığı çadırlarda da talep ve ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı oluyor. Her geçen gün büyüyen iyilik ağına katılmak isteyen onlarca genç, İzmir dayanışmasıyla tarih yazıyor.

Hep birlikte büyük ve güçlü bir aileyiz

Depremin hemen ardından yaraları sarmak için yardıma koşan herkese teşekkürlerini ileten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yalnız olmadığımızı ve ortak acılarımızda kenetlenerek, ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha bize hissettiren herkese minnettarız. Bize güç veren, yanımızda olan, acılarımızı bizimle birlikte saran tüm yurttaşlarımız dünyaya önemli bir dayanışma örneği gösteriyor. İyi ki varsınız" dedi. - İZMİR

Bayraklı'nın gönüllü ordusu gece gündüz çalışıyor
Bayraklı'nın gönüllü ordusu gece gündüz çalışıyor
Bayraklı'nın gönüllü ordusu gece gündüz çalışıyor

Bayraklı, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayraklı'nın gönüllü ordusu gece gündüz çalışıyor - Son Dakika


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