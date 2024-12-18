Bayramiç'te Deve Güreşi Festivali

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(ÇANAKKALE)- Bayramiç Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği tarafından 22 Aralık Pazar günü Ahmet Somalı Arena'da deve güreşi festivali düzenlenecek.

Bayramiç Geleneksel Deve Güreşleri Festivali, 22 Aralık Pazar günü Ahmet Somalı Arena'da (Çamlık) gerçekleştirilecek. Deve güreşi festivalinin bu seneki ağası Kaan Altunan olurken, etkinliğin ev sahipliğini Bayramiç Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği yapacak.

Festival için büyük hazırlık yaptıklarını belirten dernek üyeleri, herkesi organizasyona davet etti. Festivalin keyifli ve sorunsuz geçmesi için oldukça emek harcadıklarını belirten dernek yetkilileri, "Pazar günü Çamlık deve güreşi alanımızda saat 10.00'da başlayacak festivalimize Ege ve Marmara Bölgesinden birbirinden değerli ve namlı güreşçi develer katılacak. Ata geleneğimiz olan deve güreşi, bizler için çok önemli. Halkımızla birlikte geleneklerimizi yeniden yaşatacağız" açıklaması yaptı.