Bazı cadde ve sokakların 'içkili yerler bölgesi' olarak belirlenmesine tepki - Son Dakika

Bazı cadde ve sokakların 'içkili yerler bölgesi' olarak belirlenmesine tepki

13.11.2020 19:03
Bazı cadde ve sokakların 'içkili yerler bölgesi' olarak belirlenmesine tepki, System.String[]

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi'nin Kasım ayı meclis toplantısında oy çokluğuyla bazı cadde ve sokakların içkili yerler bölgesi olarak belirlenmesine Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen tepki gösterdi.

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Belediyesi'nin Kasım ayı meclis toplantısında oy çokluğuyla bazı cadde ve sokakların içkili yerler bölgesi olarak belirlenmesine Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen tepki gösterdi.

Odunpazarı Belediyesi'nin meclis toplantısında oy çokluğuyla alınan karara göre bazı cadde ve sokaklar oy çokluğuyla içkili yerler bölgesi olarak belirlendi. Kararın ardından, sosyal medyadan yapılan paylaşımla içkili yerler bölgesinde yer alan Vişnelik Mahallesi'ndeki Kayıhan Sokak'ta toplanan sendika temsilcileri, tepki gösterdi. Ellerinde 'Evimin önünde, okulumun yolunda barlar sokağı istemiyorum' yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, sık sık 'Kayıhan sokak çocuklarındır, mahallemde meyhane istemiyorum' diye slogan attı.

Grup adına konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1'Nolu Şube Başkanı Muammer Karaman, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u yanlıştan vazgeçmeye çağırdıklarını belirterek, "Kayıhan sokakta 23 adres içkili iş yeri olarak tespit edilmiştir. 9 okulun örgün eğitime devam eden 10 bin öğrencinin, 21 bin yaygın eğitim öğrencisinin yani toplamda 32 bin öğrencinin hareketlilik sağladığı eğitim camiası ve Eskişehir halkı tarafından 'okullar bölgesi' olarak adlandırılan bu alan içinde 'barlar sokağı' olarak adlandırılacak bir içkili yer bölgesi kurmak hangi akılla ve neye hizmetle mümkün olabilir? Sokağa yakın ilkokulumuz, kız ve erkek liselerimiz, 3 bin kişilik bir camimiz ve özel hastane varken Kayıhan sokakta bulunan 23 meskeni içkili iş yerine dönüştürmeyi ve barlar sokağı oluşturmayı, bu şehri seven çocuklarımızı ve gençlerimizi düşünen hiçbir kimse kabul edemez" dedi.'PARKLAR VE KREŞLER BEKLERKEN MAHALLELER, BARLAR SOKAĞINA DÖNÜŞÜYOR'

Eskişehir'de 166 içkili işletme olduğuna dikkat çeken Karaman, 92 içkili işletme eklenmek istendiğini kaydederek, "Daha önce Kültür ve Sanat Sokağı olacak diye 50 içkili iş yeri açılan alanda son 3 yılda, 6 kasten adam öldürme, 959 kasten adam yaralama, kadınlara yönelik 61 cinsel saldırı gerçekleşmiş. Bu sokaktan emniyet birimlerine yapılan kavga, yaralama, yüksek ses nedeniyle rahatsız olma şikayetlerinin adedi ise 16 bin 971'dir. Her mahalleye parklar, kreşler açmasını beklediğimiz Odunpazarı Belediyesi'nin cadde ve sokakları barlar sokağına dönüştürmesini şiddetle protesto ediyoruz. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u şehrin güvenliğini bozacak, sokaklarımızı cinayetlerin, kavgaların olay mahalline döndürecek barlar sokağı yanlışından vazgeçmeye çağırıyoruz" diye konuştu.


Bazı cadde ve sokakların 'içkili yerler bölgesi' olarak belirlenmesine tepki
Bazı cadde ve sokakların 'içkili yerler bölgesi' olarak belirlenmesine tepki
Bazı cadde ve sokakların 'içkili yerler bölgesi' olarak belirlenmesine tepki
Bazı cadde ve sokakların 'içkili yerler bölgesi' olarak belirlenmesine tepki
Bazı cadde ve sokakların 'içkili yerler bölgesi' olarak belirlenmesine tepki
Bazı cadde ve sokakların 'içkili yerler bölgesi' olarak belirlenmesine tepki

Odunpazarı Belediyesi, Eğitim Bir Sen, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bazı cadde ve sokakların 'içkili yerler bölgesi' olarak belirlenmesine tepki - Son Dakika


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