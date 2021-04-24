BBP Genel Başkanı Destici: "Kürtler bizim tarih, kültür, inanç ve hedef birliğimiz olan hem cephe arkadaşımız hem de kardeşlerimizdir" - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Halkların Demokrat Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan'ın Baş'ın sözlerine karşılık, "Kürtler bizim tarih, kültür, inanç ve hedef birliğimiz olan hem cephe arkadaşımız hem de kardeşlerimizdir" diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'un, Türkiye'nin en temel sorunlarından biri olan Kürt sorununa yaklaşımda diyalog ve müzakere yerine çatışma ve yok sayma siyaseti izlendi. Çözümsüz bırakılan Kürt sorunu sorunları çözülemeyen bir Türkiye oluşturdu. Bugün cumhuriyet demokratikleşmediği için Kürt sorunu çözülemiyor, Kürt sorunu çözülemediği için cumhuriyet demokratikleşemiyor" Sözlerine sert bir şekilde cevap veren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz Kurtuluş Savaşı'nı Kürt'ü, Türkmen'i, Çerkez'i, Laz'ı, Boşnak'ı, Alevisi, Sünnisi birlikte kazandık, cumhuriyeti de birlikte kurduk. Onun için bu aziz büyük Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde Kürt sorunu olmamıştır. Kürtler bizim tarih, kültür, inanç ve hedef birliğimiz olan hem cephe arkadaşımız hem de kardeşlerimizdir. Alevi vatandaşlarımız için de durum böyledir. Bir problem vardır, evet o da terör problemidir ve kahraman güvenlik güçlerimiz de terörün kökünü kazımaktadır, inşallah en kısa zamanda Meclisimiz de gereğini yapacaktır" dedi.

"Türk tarihi çok kadim ve uzun bir tarihtir"

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın " Hani, o, Vahdettin'e "soysuz" denmesinden rahatsız olanlar var ya onlara söylüyorum: O kaçtı, siz onun gibi kaçamayacaksınız bile" sözlerine de sert bir dille cevap veren Genel Başkan Destici, "Herkes bilsin, duysun ve işitsin ki Türk tarihi çok kadim ve uzun bir tarihtir. Hun da bizimdir, Göktürk de bizimdir, Uygur da bizimdir, Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti devleti de bizimdir. Yine herkes duysun ve bilsin ki Kurtuluş Savaşını kazanan ve Sadece, Cumhuriyeti kuran irade aklını, beynini ve ruhunu Marks'a, Lenin'e, Mao'ya teslim etmiş olanlar değil Türklük gurur ve şuuruna, İslam ahlak ve faziletine sahip olan kişilerdir. Gazi Meclisin ruhuyla Misakımilli hedefinden ayrılmadan ve gelecekte bu emele ulaşacağımızdan zerre şüphe duymadan yolumuza milletçe birlik ve beraberlik içinde el ele, gönül gönüle devam etmeliyiz. Aziz milletim, hakimiyet Allah'ın, egemenlik bilakayduşart milletindir" ifadelerini kullandı. - ANKARA