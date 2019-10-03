Son Dakika Haberleri: Bedensel engelli basketbolcunun sponsor arayışı
Son Dakika Spor Haber

Bedensel engelli basketbolcunun sponsor arayışı

21 dakika önce

Tekerlekli sandalye milli basketbol oyuncusu Latife Selin Şahin, sponsorlara çağrıda bulunarak, kendisine destek olmalarını istedi.

Bedensel engelli basketbolcunun sponsor arayışı, System.String[]

Tekerlekli sandalye milli basketbol oyuncusu Latife Selin Şahin, sponsorlara çağrıda bulunarak, kendisine destek olmalarını istedi.

1907 Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giydiğini belirten bedensel engelli milli basketbolcu, yaptığı açıklamada, "Yaptığım spor branşı amatör olduğu için bu anlamda yaptığım işi destekleyecek, bayrağımızı Avrupa arenasında dalgalandırırken yanımda olacak ve destek verecek sponsorlara ihtiyaç duymaktayım." ifadesini kullandı.

Yeni sezonda İtalya'nın Reggio Calabria takımına transfer olan Latife Selin, görüşlerini şöyle paylaştı:

"Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan ilk kadın oyuncu oldum. Anadolu Ajansı (AA) ile çok güzel bir röportaj yaptık ve bu sayede çok büyük bir kitleye ulaştım. Halen A Milli Takım'a gururla hizmet etmekteyim. Yaptığım spor branşı amatör olduğu için bu anlamda yaptığım işi destekleyecek, bayrağımızı Avrupa arenasında dalgalandırırken yanımda olacak ve destek verecek sponsorlara ihtiyaç duymaktayım. Bu anlamda her kesimden destek bekliyorum."

basketbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mircea Lucescu: Galatasaray'a gitmediğim için pişmanım
Barcelona, Inter'i 2-1 ile geçti İlber Ortaylı: Türk isminin devlet adı olması İstiklal Savaşı ile başladı Erdoğan'ın talimatı sonrası Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 10:42:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bedensel engelli basketbolcunun sponsor arayışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]