Beethoven'ın 250. doğum günü Bergama'da da kutlandı - Son Dakika

Dünyanın en önemli klasik müzik bestecilerinden Ludwig van Beethoven'ın, 250. doğum günü, ünlü eseri "Ay Işığı Sonatı" ile antik çağın sağlık merkezi Bergama'da da kutlandı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Kaya Demircan, Cengiz Sayın'ın aranje ettiği eseri, İlkyaz Mumcu'nun yazdığı İngilizce sözleri ile Burcu Sayın ve Cengiz Sayın seslendirdi.

Bergama Asklepion ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde filmi çekilen eser, Youtube'de yayınlandı.

"Where Do We Go From Here?" adıyla yayına sunulan projeye, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Federal Almanya Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu, Bergama Belediyesi, Dünya Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu ile Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliğinin destek verdiği bildirildi.