Galatasaray'a olan tutkusuyla bilinen ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, Spor Arena'nın Instagram hesabının canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı.



İşte Behzat Uygur'un açıklamaları;



Evde yaşamayı seven bir insanım. Eşimle de ev gezmelerini severiz. Evde sıkılıyoruz gibi bir durum yok. Evimizi seviyoruz. Elbette zorunluluk var. Mesela annemizi göremiyoruz. Büyük oğlum ABD'den döndü ve 14 gün karantinadaydı.



TERİM VE REÇBER BİZE UMUT VERDİ



Fatih Terim ile görüşmedim ama kızı Buse ile mesajlaştık. Telefonla aramak istemedim, çok arayan vardır diye. Hocanın haberlerini hep aldım. Uygur ailesi olarak Fatih hoca baba dostumuzdur. Çok eski tanışıklığımız vardı. Çok endişe duyduk. Sevgili Rüştü için de çok üzüldük. Kim olursa olsun insan endişeleniyor. Elbette Fatih Terim ve Rüştü'nün bu virüsü yenmesi bize moral verdi. Onlar futbolda galibiyet aldığında da moral bulurduk. Bu hasta halleriyle de bize moral aşıladılar. Böyle insanların başarısı bizlere umut veriyor. Fatih hoca hep başarılarıyla bize umut veren bir insandı. Bu koronavirüs denen illeti de şimdilik yenerek bize umut aşıladı. Özellikle belli bir yaş üzerindekilere umut verdi. Bu virüs çıktığından beri yalnızca yaşlılar riskliymiş gibi lanse edildi.



SOKAKTAKİ İNSANLARA YARDIMCI OLSUNLAR



İşe gitmek zorunda olanların Allah yardımcıları olsun. Sokakta çiçekçi abla gördüm. O yağmurda kimsenin çiçek almayacağı belli olmasına rağmen duruyordu. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Durumu iyi olanlar, sokağa çıktıklarında insanlara yardımcı olsunlar. Özellikle ünlü insanlar, sokaktaki insanlara yardım etsinler. Tüm dünya olarak bekliyoruz. Sabırla beklememiz gerekiyor.



Ben sigarayı 6 ay önce bıraktım. Herkes sigarayı bırakmalı. Bu bir fırsattır. Kötü günleri en azından fırsata çevirelim.



GÖZLERİMDEN YAŞ AKTI



Doğduğum günden beri Galatasaray taraftarıyım. Samimiyetle söylüyorum bir sevgiliyi özler gibi özlüyorsun. Geçenlerde Ayla'nın söylediği Galatasaray şarkısını dinledim, gözlerimden yaş akıyordu. Sinir sistemimiz de bozuk tabi, daha duygusal oluyoruz. Galatasaray da benim ailem. Elbette çok özlüyoruz.



MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANMAMALI



Ligler ne zaman başlar bilemiyorum. Tiyatro oyunlarımız da ne zaman başlar bilmiyorum. Yaklaşık 35 oyunumuz iptal oldu. Ligler hakkında tahmin edemiyorum. Süreç kendisini gösterecektir. Zamanı geldiğinde kaldığı yerden devam edecektir. Mutlaka bir model bulunur. Dünya elbet normalleşecektir. Sanki bir daha evden çıkmayacakmışız gibi bir atmosfer yaratamayız. Şu an bilime inanmak çok önemli. Bu kadar basit. İnancımızı, umudumuzu kaybetmeyeceğiz. O tribünler dolu dolu olmadan maçlar oynanmamalı. Maçlar seyircisiz oynanmamalı. Tiyatro oyunlarının da seyircisiz oynanması gibi bir şey olur.



MAĞDUR EDİLMEMELİ



Futbolcular dışında çalışanları kulüpler mağdur etmemeliler. Futbolcularla da karşılıklı bir anlaşma yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum.



Galatasaray ilk yarıdan çok farklı bir yere gitmeye başlamıştı. İkinci yarıda farklıydı. Galatasaray'ın tüm maçlarını kazanması halinde şampiyon olma şansı vardı. Galatasaray'ın şansı varsa şampiyon olur diye düşünüyorum. Trabzon spor bu sene iyi futbol oynuyordu ama düşüşe geçmişti. Başakşehir'in Avrupa'da olması onlar için dezavantajdı. Ben, Galatasaray'ı favori görüyorum. Sivasspor'da da düşüş başladı. Bence Galatasaray'ın şampiyonluk yüzdesi, diğerlerinden fazla.



Bu arada Beşiktaş da gizli gizli geliyor. Geçen Sergen hocaya sormuşlar oyuncular nasıl çalışıyor diye, bilmiyorum demiş. Sergen hoca çok değişik, futbol hayatında da böyleydi. Antrenörlükte de başarılı. Abdullah Avcı varken de söylüyordum. Sergen Yalçın'ın gelmesi gerektiğini düşünüyordum. Sergen hocanın futbolu iyi bildiği tartışılmaz.



FENERBAHÇE GALİBİYETİNDE...



Oyun arasında 1 dakikalık bölümde Galatasaray penaltı kazandı dediler. Tam sahneden geldim, gol attık ve sahneye girdim. Seyirci var diye bağıramıyorum da, ilginç bir andı. Fenerbahçe'yi orada yıllardır yenemiyorduk. Orada kazanmak elbette çok mutlu etti. Fenerbahçe'yi yenmek süt kupasında bile sevindirir. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki rekabet böyledir. Son zamanlarda bu rekabeti çirkinleştirdiler. Buna da bazı spor yorumcularının yol açtığını düşünüyorum. Hep tribüne oynarsan böyle olmaz. Bu kadar taraftarları karşıya getirmeyin. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Öyle hikayeler var ki geçmiş dönemden tüyler diken diken oluyor.



G.SARAY'I ŞAMPİYON YAPTIK



Ayrıca Adana Demirspor taraftarıyım. Demirspor'un tribünlerini çok seviyorum. Altay'ı da çok severim. Mustafa Denizli ile antrenmanlara çıkardım. Galatasaray'ın genç takımına 1974 yılında katıldım. 10 yıl altyapıda oynadım. Galatasaray'da amatör takımı şampiyon yaptık. Oğlum Nejat Uygur "Disiplinli bir sporcu muydun?" diye sormuş. Hayır değildim. Bunu bildiği için soruyor, kaşınıyor.



ARDA TURAN YORUMU



Arda Turan'ı seven bir adamım. Ancak Galatasaray'a dönerse çok yıpranır diye düşünüyorum. Öyle bir riske girmemesi lazım. Gönlümden geçiyor ama herkesten çok Galatasaray'ı seviyorum. Aradan çok zaman geçti. Bir de Arda duygusal bir çocuk. Sosyal medyaya fazla kulak kabartıyor. Herkes birbirlerine sallıyor. Arda da duygusal bir çocuk. Ben geri dönmesini doğru bulmuyorum.



FALCAO TUTULMAZ



Falcao beklentileri karşıyalamadı ama buna fırsat da olmadı. İkinci yarı değişiklikler sonrasında kendine geldi. Terim, Falcao'yu da kendine getirdi. Ancak Drogba, Jardel gibi isimlerden aldığımız performansı ondan alamadık. Buna rağmen oynadığı maçlarda Falcao kalitesini gösterdi. 1-2 sezon daha oynar bence. Kendine çok iyi bakan bir sporcu. Önümüzdeki sezon takımda kimlerin kalacağı çok önemli. Falcao, iyi bir takımın içinde tutulmaz.



DIAGNE DÖNMEZSE İYİ OLUR



Koronavirüsten kurtuluruz, Diagne'den kurtulamayız. Uğurlu çocuk da ama takıma dönmezse iyi olur.



Lemina'nın bildiğim kadarıyla arada kronik bir sakatlığı var. Kronik sakatlığı varsa Onyekuru'nun kalmasını tercih ederim. Ancak Lemina'nın futboluna bayılıyorum. İzlemekten en keyif aldığım oyunculardan biri. Öyle futbolcular azaldı artık.



UEFA Kupası finali dışında en unutulmaz maç, Milan'ı son dakikada yendiğimiz maç olabilir. Birçok şeyin başlangıcıydı. Sami Yen'de kapalı tribünündeydim. Sami Yen başkaydı.



Wesley Sneijder'in Juventus' attığı golün heyecanı çok başkaydı. Çamura takılır mı, top içeri girecek mi belirsizdi. Ancak Hagi'nin Monaco'ya attığı gol bambaşkaydı. Hagi dünyaya gelmiş geçmiş en iyi 10 oyuncudan biriydi ama adamın kafası farklıydı. Yalnızca Terim ile anlaşabildi. Barcelona ve Real Madrid de yapamadı. Çok yetenekli bir adamdı. Keşke yine olsa da izlesem. Hatta keşke Fenerbahçe'de oynasa Hagi'yi yine izlesem. Artık öyle futbolcular yok.





Galatasaray Kongre Üyesi, ünlü tiyatrocu @behzatuygur saat 21.00'da Spor Arena Instagram hesabında canlı yayında... pic.twitter.com/8kCswJGBsX



— Spor Arena #EvdeKalTürkiye (@sporarena) April 13, 2020