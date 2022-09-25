Çin Ticaret Bakanlığı: Çin, Diğer G20 Ülkeleriyle Birlikte Dtö Reformunu Desteklemeye Hazır

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkiliye göre Çin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformunu desteklemek üzere G20 üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazır. Ticaret Bakan Yardımcısı ve Çin'in uluslararası ticaret temsilcisi Wang Shouwen, bu açıklamayı, Endonezya'da Perşembe ve Cuma günleri yapılan G20 Ticaret, Yatırım ve Sanayi Bakanları Toplantısı'nda video konferans yoluyla yaptığı konuşması sırasında yaptı. Wang Çin'in, yeni kalkınma felsefesine bağlı kalarak yeşil kalkınma ortaklıklarını güçlendirmeye, uluslararası yatırım işbirliğini yürütmeye ve Kuşak ve Yol'da yeşil kalkınmayı teşvik etmeye kararlı olduğunu söyledi. Wang Çin'in, herkes için sağlık toplumunu inşa etmek amacıyla aşı konusunda 120'den fazla ülke ve bölge ile işbirliği yürüttüğünü belirtti. Ticaret Bakan Yardımcısı, endüstriyel dijitalleşme ve dijital sanayileşmeyi ilerletmek için çaba gösteren Çin'in, Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'na katılma sürecini ilerletmekte ve dijital ekonomide uluslararası işbirliğini güçlendirmekte olduğunu kaydetti. Wang, tüm tarafları tek taraflılığa ve korumacılığa karşı çıkmaya ve küresel yatırım, endüstriyel zincirler ve tedarik zincirlerinin bozulmasına yol açabilecek ayrımcı politikalar ve tedbirleri benimsemekten kaçınmaya çağırdı.