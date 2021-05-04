Beklenen gün geldi - Son Dakika

Başkan Koştu, "İki yıldır yürüttüğümüz hummalı ve meşakkatli bir çalışmanın ardından projesini hazırladığımız Millet Bahçemizin planı bugün itibariyle askıya çıktı. Şehrimize vizyon bir proje kazandıracağımız için çok mutluyuz" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Bergama için yaklaşık bir asırdır hayal olan bu vizyon projenin hayat bulması Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun iki yıldır Ankara'da gece gündüz demeden verdiği mücadele sonucunda artık gerçeğe dönüşüyor. Her alanda Ankara başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli bir çalışma yürüten ve bu yönüyle birçok aşılamaz denilen engeli kısa sürede aşmayı başaran Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun Bergama'ya kattığı değer her geçen gün artmaya devam ediyor.

BAŞKAN KOŞTU'DAN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Millet Bahçesi'nin Bergama'ya yapılıyor olması ilçede sevinçle karşılandı. Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi gibi Millet Bahçesi Projesi'nin de Bergama'nın vizyon projelerinden birisi olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Projemizin yaşama geçmesi için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız İzmir Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bölge Milletvekillerimiz, Ak Parti İzmir İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli, bürokratlarımız ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projemiz Bergama'mıza uzun yıllar hizmet edecek" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "BERGAMA'NIN KALBİ TEKRAR ATACAK"

İki yıldır yürütülen hummalı çalışma sonucunda trafik akışını ve otopark sorununu rahatlatacak olan projenin çevre düzenlemesi, yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kütüphanesi, kıraathanesi ile bir bütün halinde inşa edileceğini açıklayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Millet Bahçesi projemiz içerisinde 7'den 70'e herkes kendisi için bir yer bulacak. İki yıldır sürekli söylediğimiz gibi şehrimizin kalbi yeniden atacak. Şehir merkezinde kangrene dönüşmüş olan trafik ve otopark sorununu bu projemizle çözeceğiz. Bu vizyon projemiz uzun yıllar Bergama'mıza hizmet edecek. Her ayrıntısını ince eleyip sık dokuduğumuz projemiz için bugün önemli günlerden birisini yaşıyoruz" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "ESNAFIMIZ İÇİN ÇÖZÜM ÜRETTİK, KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK"

Millet Bahçesi Projesi'nin ön çalışma süresi boyunca en çok dikkat edilen noktasının esnaflar olduğuna işaret eden Başkan Hakan Koştu, "Projemiz içerisinde otoparkımıza ve esnafımıza ayrı bir önem verdik. Esnaflarımız mağdur olmayacağı çözümler ürettik. Gerek Millet Bahçemiz bütünsel projesi içerisinde gerekse yanı başında düzenleyeceğimiz yeni ticari alanlarla esnaflarımızı da memnun edeceğiz. İlçemizin kanayan yarası haline gelen trafik ve otopark sorununu çözecek, hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağız. Dünya Mirası Bergama'mıza yakışan, bir projeyi hayata geçirmek en büyük amacımız" dedi.