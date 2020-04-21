Belçika'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor - Son Dakika

Belçika'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen yaklaşık 340 Türk vatandaşı, Brüksel'den Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferle yurda getiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Türkiye, Belçika'ya THY'ye ait uçak gönderdi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bizim ikinci uçuşumuz. İlk uçuşu 17 Mart'ta yapmıştık. O zaman 122 vatandaşımız vardı. Bugün de 340 civarında olacak. 5 tane de Lüksemburg'dan geliyor." dedi.

Büyükelçilik ve Brüksel ile Anvers Başkonsoloslukları aracılığıyla bu operasyonu yürüttüklerini belirten Ulusoy, "Belçika'nın 9 bölgesinden de gelenler oldu. Belçika küçük bir ülke olduğu için ve toplu taşıma çalıştığı için bir sıkıntı olmadı." dedi.

Ulusoy, yurda dönemeyen vatandaşların mağdur olmaması için ülke içinde yardım kampanyaları başlattıklarını anlatarak "Bu durumda olup mağdur olan vatandaşlarımızın büyükelçiliğimize başvurmaları halinde onlara Ramazan boyunca erzak kolisi desteği yapmaya da hazırız." diye konuştu.

Vatandaşlar, THY'ye ait uçak ile TSİ 17.00'de Türkiye'ye hareket edecek.

Yolcular, sağlık kontrollerine tabi tutularak, 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürülecek.