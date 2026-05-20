Belçika Kraliçesi Mathilde Türkiye'de

20.05.2026 10:43
(İSTANBUL) - Türkiye'ye gelen Kraliçe Mathilde başkanlığındaki "Belçika Ekonomik Misyonu" kapsamında düzenlenen Türkiye-Belçika İş Dünyası toplantılarında, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot başta olmak üzere çok sayıda üst düzey temsilci ve 428 özel sektör yöneticisi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Kraliçe Mathilde başkanlığındaki "Belçika Ekonomik Misyonu" kapsamında düzenlenen Türkiye-Belçika İş Dünyası toplantıları, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor. Program kapsamında gerçekleştirilen resmi temaslar ve imza törenleri, Türkiye ile Belçika arasında özellikle ticaret, yatırım, lojistik ve gayrimenkul alanlarında yeni ortaklıkların önünü açtı.

Kraliçe başkanlığındaki heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Dış Ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile 428 özel sektör temsilcisi hazır bulundu.

TİCARET HACMİ 9.2 MİLYAR DOLAR

Belçika Dış Ticaret Ajansı tarafından ve iş dünyasından önde gelen birçok kuruluşun ortaklığında gerçekleştirilen Ekonomi Misyonu'na Belçika Kraliyet ailesi liderlik ediyor. 2025 yılı itibarıyla Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacminin 9,2 milyar dolara ulaştığına dikkat çekilirken, ekonomik heyetin iki ülke arasındaki ilişkileri daha üst seviyeye taşıması hedefleniyor. Belçika, her yıl iki ülkeye Ekonomik Misyon düzenleyerek farklı coğrafyalarda ekonomik iş birliği ile yatırım olanaklarını çeşitlendirmeyi ve geliştirmeyi amaç ediniyor.

ÖZEL SEKTÖR ANLAŞMALARI DİKKATİ ÇEKİYOR

Belçika'dan üst düzey kamu ve özel sektör temsilcilerinin de katıldığı organizasyonda, Türkiye'den dikkati çeken imzalardan biri CEESS Global adına Yönetim Kurulu Başkanı Semih Sarıalioğlu tarafından atıldı. Şirket, Belçika merkezli Horecadepot ile stratejik ticari iş ortaklığını resmiyete geçirirken, organizasyonda resmi iş ortaklığı anlaşması imzalayan tek Türk gayrimenkul firması oldu.

Türkiye–Belçika hattında kurulan bu yeni iş birliklerinin, iki ülke arasındaki ekonomik köprüleri güçlendirmesi ve uzun vadeli ticari ilişkileri desteklemesinin önemine dikkati çeken Sarıalioğlu, "Söz konusu anlaşma yalnızca iki şirket arasında değil, aynı zamanda Avrupa ile Türkiye arasındaki ticari entegrasyon açısından da önemli bir adım. Gayrimenkul alanında atılan bu imzanın gururunu taşıyorum. Belçika Kraliyet Sarayı'nın özel çiziminden oluşan anlamlı tablonun, Horecadepot Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu tarafından tarafıma takdim edilmesi ise geceye ayrı bir anlam kattı. Nazik hediyeleri için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

RESMİ TEMASLARIN YANINDA 428 ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİSİ

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'ye gelen heyette, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot başta olmak üzere çok sayıda üst düzey temsilci ve 428 özel sektör yöneticisi yer aldı. Program kapsamında düzenlenen toplantılarda; yatırım, üretim, lojistik, gastronomi turizmi ve sürdürülebilir ticaret başlıkları öne çıkarken, iş dünyasının önemli isimleri de organizasyonda yer aldı.

CEO Platformu Genel Başkanı Haldun Pak ile Gastronomi Turizm Derneği Genel Başkanı Gürkan Bostepeli organizasyonun sektörler arası iş birliği hedefiyle forumda hazır bulundu. Aynı zamanda, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile 428 özel sektör temsilcisi heyetteki isimler arasındaydı.

Temaslarda enerji, savunma sanayisi, havacılık, teknoloji, sağlık ve lojistik gibi stratejik sektörlerde yeni yatırım fırsatları değerlendirildi. Türk- Belçika iş birliklerinin ve anlaşmalarının ilerleyen yıllarda daha da ivmelenmesi bekleniyor.

