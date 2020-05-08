Belçika, Yunanistan'dan 18 refakatsiz mülteci çocuk kabul edecek - Son Dakika

Belçika hükümeti, Yunanistan'daki refakatsiz mülteci çocukların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılması anlaşması kapsamında ülkeye 18 çocuk getirme kararı aldığını duyurdu.

Belçika Sağlık ve Göç Politikaları Bakanı Maggie de Block, Yunanistan sınırının göç baskısı altında olduğunu, bu girişimle Atina'ya yardım edeceklerini söyledi.

Tüm üye ülkelerin "adil bir şekilde külfeti paylaşması" gerektiğine dikkati çeken de Block, mültecilerle ilgili sorunların küresel düzeyde ele alınması gerektiğini ifade etti.

De Block, Yunanistan'daki kamplarda çok kötü koşullar altında bulunan sığınmacı çocukların Belçika Sığınmacılar Kurumuna (Fedasil) getirileceğini, çocuklara tıbbi ve psikolojik destek sağlanacağını bildirdi.

AB Komisyonunun girişimiydi

AB Komisyonu martta, Yunanistan'dan, çoğu refakatsizlerden oluşacak şekilde 1600 mülteci çocuğun üye ülkelere dağıtılması için girişim başlatmıştı.

Çocukları almak için gönüllü ülkeler Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Portekiz, Lüksemburg ve Litvanya ile İsviçre olmuştu.

UNICEF'in şubat ayı verilerine göre, Yunanistan'daki kamplarda 5 bin 463 refakatsiz mülteci çocuk bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı aşırı kalabalık ve olumsuz koşullardaki kamplarda yaşıyor.