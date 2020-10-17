Belediye Başkanı, kızının nikahını kıydı - Son Dakika

Belediye Başkanı, kızının nikahını kıydı

17.10.2020 13:17
Belediye Başkanı, kızının nikahını kıydı, System.String[]

ADANA'nın Ceyhan ilçesi Belediye Başkanı Hülya Erdem, kızı Jale Erdem ve Ferhat Ateş'in nikahını kıydı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesi Belediye Başkanı Hülya Erdem, kızı Jale Erdem ve Ferhat Ateş'in nikahını kıydı.

Ceyhan ilçe Belediye Başkanı Hülya Erdem, harita mühendisi kızı Jale Erdem'in nikahını kıydı. Bursa'da yaşayan tekstil mühendisi Ferhat Ateş ile hayatını birleştiren Jale Erdem, annesinin nikahını kıymasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Çiftin nikah şahitliğini ise Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Seyhan Belediye Başkanı Kemal Akif Akay, CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Adana eski Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Oya Tekin, İyi Parti İl Başkan Göktürk Boyvadoğlu, İyi Parti Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gül Paksoy yaptı.Nikah töreni sırasında konuşan Başkan Erdem, "Diğer nikahlardan çok farklı oldu, kendi kızımın düğününde nikahını kıymak bana nasip oldu. Anneler çok duygusal olur, ben bunu yaparım dedim ama canım kızım, evimizin pamuk prensesini vermek biraz zor geldi, bu yüzden düşündüğüm den daha çok heyecanlandım. Kızım Jale ve damadımız Ferhat'a ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bugün bizi yalnız bırakmayan kıymetli protokol ve değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.


Belediye Başkanı, kızının nikahını kıydı
Belediye Başkanı, kızının nikahını kıydı
Belediye Başkanı, kızının nikahını kıydı
Belediye Başkanı, kızının nikahını kıydı
Belediye Başkanı, kızının nikahını kıydı
Belediye Başkanı, kızının nikahını kıydı

Hülya Erdem, Evlilik, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı, kızının nikahını kıydı - Son Dakika

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