Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

New York'ta göreve başlayan Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye destek veren ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski'nin markette dans ettiği video, Instagram'da kısa sürede geniş etkileşim aldı.

YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

34 yaşındaki Ratajkowski, New York'taki bir markette çekilen görüntülerde Mamdani için dans ettiği anları "mamdani's new york!" notuyla paylaştı. Paylaşım, yarım milyonu aşan beğeni ve binlerce yorumla sosyal medyada gündem oldu. Zohran Mamdani, 1 Ocak 2026 itibarıyla New York Belediye Başkanı olarak göreve başladı.

Ratajkowski, iki hafta önce de Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek Abu Dabi'de bir camiyi ziyaret etmiş, caminin içi ve dışından fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı.