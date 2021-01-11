Belediye başkanları Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, belediyelerin ve belediye başkanlarının her zaman gazetecilerin yanında olduğunu belirtti.

Basın camiasının ülke için önemli bir görev ifa ettiğini vurgulayan Altınkaya, "Basın camiasındaki iş verenlerimiz çalışanlarının sigortasını 212 Basın Sigortası kanuna uygun yapmalı. Çünkü SGK'nin yeni belirlediği yılda 90 günlük yıpranmadan sadece basın kartı olanlar yararlanabilecek. Basın sektöründe ciddi bir değişim var. Gazi meclisimizden bir basın kanunu beklentimiz var. İnternet medyasını da içeren bir basın kanununa ihtiyaç var." diye konuştu.

Kayseri basın camiasının üstlendiği kamu görevini layıkıyla yaptığını belirten Büyükkılıç ise Kayseri'nin uyum kültürü ruhuna uygun çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Bütün kurumlar ve kuruluşlarla Kayseri'nin tanıtımı için el ele verilmesi gerektiğine vurgu yapan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde iyi bir noktaya geldik. Ancak daha da dikkatli olup arzu ettiğimiz rakamlara ulaşmamız lazım. Bu konuda basınımıza büyük iş düşüyor. Bugüne kadar gösterilen duyarlılığın bundan sonra da devam edeceğinden hiç şüphem yok. Yerel bağlamda basın camiasının her zaman arkasındayız. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Basın müzesi konusunda da üzerimize düşeni yapacağız."

Büyükkılıç, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın "Erciyes ve Kayseri" açıklamasıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Aksaray Kapadokya'nın 4 önemli şehridir. Biz birbirimizle daha güzel çalışmalarla yarışırız. Tüm illerimiz etle tırnak gibidir. Başkanımızın belki heyecanla belki de kendine göre değerlendirmeleri sonucunda sarf ettiği sözler var. Daha sonraki süreçte de hem arayarak hem de yazılı olarak üzerine düşeni, yapması gerekeni yaptı. Bence bu konular daha fazla konuşmaya değmez. Erciyes de yerinde duruyor Kapadokya da. Rasim kardeşimiz genç, dinamik bir arkadaşımız."

Ayrıca MHP İl Başkanı Serkan Tok ve Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.